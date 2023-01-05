英國王室｜亨利自傳爆遭兄長揪衣領摔落狗兜上 威廉形容梅根「難搞無禮」

英國亨利王子新書《Spare》(可解作備胎)本月10日推出，《衛報》取得部分內容節錄，提及在2019年於其倫敦遇所，與兄長威廉王子激烈吵架，威廉形容亨利妻子梅根「難搞、無禮和不顧他人感受」，他堅稱想幫助亨利，但雙方爭拗最終變成威廉武力攻擊亨利。亨利指，威廉最後揪住他衣領，將他摔向地面跌落一個狗兜上。亨利在書中說，自己有明顯傷痕，包括刮傷和瘀傷。

亨利自傳｜「他扯脫我的頸鏈」

亨利聲稱，威廉對梅根的形容，只是「鸚鵡式」重複傳媒的報道內容，並指威廉向他說，不明白為何他不滿足於做「備胎」；亨利指控兄長的舉止像一名繼承人，並堅持說想幫助他，亨利當時答：「你是認真的嗎？幫助我？對不起，這就是你所說的幫助我？」這番說話似乎激怒了威廉，大罵弟弟，並走向他。亨利稱，當時感到害怕並後退到廚房，威廉也隨他到廚房，他向兄長遞上一杯水，說：「威廉，你這樣子，我不能與你談下去。」威廉接著放低水杯，然後走向亨利，「一切發生得很快，十分之快，他揪住我衣領，扯脫我的頸鏈，將我摔倒在地上。我跌落一個狗兜上，狗兜在我背脊下面碎裂，碎片割傷了我。我躺在地上一會，感到茫然，然後起身叫他(威廉)離開」。亨利又指，威廉當時叫他還手，就像兩人兒時爭吵打架那樣；他並無還手，威廉離去，然後再度回來，樣子看來後悔並道歉。