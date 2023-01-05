英國王室｜亨利自傳爆遭兄長揪衣領摔落狗兜上 威廉形容梅根「難搞無禮」

英國亨利王子新書《Spare》(可解作備胎)本月10日推出，《衛報》取得部分內容節錄，提及在2019年於其倫敦遇所，與兄長威廉王子激烈吵架，威廉形容亨利妻子梅根「難搞、無禮和不顧他人感受」，他堅稱想幫助亨利，但雙方爭拗最終變成威廉武力攻擊亨利。亨利指，威廉最後揪住他衣領，將他摔向地面跌落一個狗兜上。亨利在書中說，自己有明顯傷痕，包括刮傷和瘀傷。
亨利自傳｜「他扯脫我的頸鏈」
亨利聲稱，威廉對梅根的形容，只是「鸚鵡式」重複傳媒的報道內容，並指威廉向他說，不明白為何他不滿足於做「備胎」；亨利指控兄長的舉止像一名繼承人，並堅持說想幫助他，亨利當時答：「你是認真的嗎？幫助我？對不起，這就是你所說的幫助我？」這番說話似乎激怒了威廉，大罵弟弟，並走向他。亨利稱，當時感到害怕並後退到廚房，威廉也隨他到廚房，他向兄長遞上一杯水，說：「威廉，你這樣子，我不能與你談下去。」威廉接著放低水杯，然後走向亨利，「一切發生得很快，十分之快，他揪住我衣領，扯脫我的頸鏈，將我摔倒在地上。我跌落一個狗兜上，狗兜在我背脊下面碎裂，碎片割傷了我。我躺在地上一會，感到茫然，然後起身叫他(威廉)離開」。亨利又指，威廉當時叫他還手，就像兩人兒時爭吵打架那樣；他並無還手，威廉離去，然後再度回來，樣子看來後悔並道歉。
亨利自傳｜「不需要向梅根說此事」
亨利表示，威廉之後轉身離開但又回頭說，「你不需要向梅根說此事。」亨利問他，「你指你襲擊我這事？」威廉回答：「我沒有襲擊你，Harold(亨利名字小名)。」亨利指，他最先打電話給心理治療師講述此事，即使他無說，梅根也看見狗兜造成的背脊瘀傷。亨利表示，妻子並不驚訝，也不憤怒，只是感到非常心痛。
亨利自傳｜亨利：威廉和凱特叫我穿納粹制服
自傳另一爆炸性內容是亨利指，2005年20歲的他穿著納粹士兵制服出席化妝舞會，兄長威廉和大嫂凱特也要負責任。他當時有問兩人，穿著機師制服定是納粹制服，「我打電話給威廉和凱特問他們竟見，他們回答納粹制服。」亨利寫道，他還回家穿給兩人看，「他們都吼叫。差過威廉的緊身連衣褲裝扮！更加可笑！你看，再一次，這是重點」，亨利似乎是指自己活於兄長陰影下。亨利之前於Netflix的紀錄片中已提到，自己非常後悔穿了納粹制服並感羞愧，稱「那是我人生中最大錯誤之一」。有王室歷史學家之前出書，也提及納粹制服事件，指亨利與威廉關係那時開始現裂痕，事件中只有亨利遭千夫所指。