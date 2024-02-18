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國際
2024-02-18 16:54:56

英國王室｜亨利返英探患癌父王 消息爆吃「閉門羹」︰王室驚擺脫不了他

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亨利及梅根日前在加拿大出席其創立的國際傷殘軍人運動會Invictus Games活動。(美聯社)

亨利及梅根日前在加拿大出席其創立的國際傷殘軍人運動會Invictus Games活動。(美聯社)

「叛離」王室的英國亨利王子，日前得悉父王查理斯三世患癌後，風塵僕僕極速飛返英國，被視為與父王及王室一次可一不可再的破冰大好機會。最終父子見面短聚，似乎是個好開始，然而英媒最新引述消息人士稱，原來亨利當日想去查理斯休養的桑德靈厄姆莊園(Sandringham)見父王，並住上幾日，但卻慘吃「閉門羹」，僅被安排在官邸克拉倫斯宮(Clarence House)短暫見面，原因是王室驚「以後都擺脫不了他」(they'd never get rid of him)。

亨利梅根近期出席活動、查理斯照片︰

英國王室｜消息︰亨利見查理斯 時間被限制在30分鐘

報道引述消息人士指，亨利此行猶如熱臉貼上冷屁股，「亨利回來看父王，心想去桑德靈厄姆莊園。但卻被指示去克拉倫斯宮，見面時間限制於30分鐘」，「(王室)擔心的是如果讓他去桑德靈厄姆莊園，他們就以後都擺脫不了他」。言下之意是怕亨利藉著跟王室破裂後又世紀破冰修好，而抄作宣傳搵著數。據報亨利與查理斯最終共聚了45分鐘。

英國王室｜消息︰亨利不准沾手王室事務規定無動搖

亨利在美媒於上周五播出的專訪中，直言希望查理斯患病，但為王室帶來「重新團結作用」(reunifying effect)，又說「我愛的家庭」，並稱對能夠與父王共聚感到高興。消息人士稱，王室至今仍然拒絕讓亨利在父王患病期間涉足任何王室事務，指王后卡米拉、王儲威廉、安妮公主、愛德華王子及夫人蘇菲等，完全有能力分擔國王治癌期間須處理的公務。消息人士強調，國王的病情不會亨利脫離王室時所確立的協議包括卸下王室職務、不再接受因履行王室職務所得的公帑等，消息人士說︰「那些條款非常清楚，國王的病情並未改變這一點。」

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