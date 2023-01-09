英國王室｜亨利：卡米拉危險「係壞人」 恐觸父親查理斯紅線

亨利在自傳《Spare》(備胎)指卡米拉為了搞公關形象犧牲了他，又指與兄長威廉曾懇求查理斯不要娶她，更指她有計謀地與查理斯結婚，最後成為王后。他接受美國哥倫比亞廣播公司《60分鐘時事雜誌》主持Anderson Cooper訪問時說，卡米拉「是壞人，婚姻中的第三者，她需要修補形象」。亨利又指，卡米拉因要改善形象令她變得危險，「因她在英國傳媒中有聯繫的人，雙方都願意交換訊息」，以讓她成為王后，當中會有人犧牲。

英國亨利王子宣傳新書接受訪問，他直斥繼母、現為王后的卡米拉「是壞人」，破壞別人婚姻，為改善形象向傳媒爆料，為做王后鋪路。他又指，王室成員與「魔鬼同眠」，跟小報打交道，並指他們串通造成妻子梅根的痛苦。早前有報道指，英王查理斯三世曾警告兒子亨利，攻擊卡迷拉將是父子關係的不可越過「紅線」。

英國王室｜亨利稱王室成員與「魔鬼同眠」

亨利在英國ITV電視台較早時播出的訪問中，指控有王室成員與「魔鬼同眠」(魔鬼是指八卦小報)，損害他與妻子梅根，以重建他們的形象，「我的底線是不可傷害其他人、我和家人」。他向主持Tom Bradby說，他一家2020年逃離英國往美國加州，因「擔心我們的生命」，他再也不認識父親查理斯和兄長威廉。

英國王室｜亨利否認說過王室成員種族歧視

亨利向主持Bradby否認在自傳中抨擊卡米拉。英國《每日郵報》稱，亨利在訪問中也否認英國王室種族歧視，與他之前所說互相矛盾。亨利亦向Bradby表示，日後與威廉的對話將會是「秘密」，但他卻在自傳、電視訪問、Netflix紀錄片，甚至是夫婦兩人接受奧花雲費訪問時，都披露了家人與他們的私下談話。亨利又說，無想過傷害王室家庭成員。Bradby提起2021年在奧花雲費訪問中，「你(亨利)指控你的家人種族歧視。」亨利回答「無，我無說過。是英國傳媒說的。」亨利在奧花雲費訪問中說，當梅根懷著長子阿奇時，有一名高級王室成員問他阿奇的膚色會否較黑？。

亨利在ITV訪問中，重申他與梅根不再履行王室高級成員職務後，王室家庭成員或他們的助手不單沒有保護夫婦兩人，去對抗具敵意、部分存種族歧視的傳媒，更甚是以匿名消息人士方法洩露資訊給傳媒。亨利說，「最傷心的是部分家庭成員及替他們工作的人在事件上串通。」有輿論認為，亨利的講話顯示當中包括查理斯和卡米拉。評論員表示，亨利出書爆料是查理斯與威廉兩兄弟母親戴安娜在1990年代離婚的鬧劇後，英國君主制最大危機。