英國王室｜亨利Netflix再爆料︰喪母之痛從未正視 曾傷痛得像胎兒般蜷縮在地(有片)

《Heart Of Invictus》(不撓的心︰永不屈服運動會)紀錄的是國際傷殘軍人運動會「永不屈服運動會」(Invictus Games)參賽者的訓練過程，而「永不屈服運動會」是由亨利推動舉辦，2014年在英國倫敦舉行，之後每兩年在不同的城市舉辦一次，今年會在德國杜塞道夫(Düsseldorf)舉行。亨利現身於《Heart Of Invictus》似想藉自身經歷勉勵選手，但被指又借英國王室「抽水」。

亨利Netflix｜紀錄片Heart Of Invictus中受訪 指喪母之事「從未被討論」

亨利在《Heart Of Invictus》(不撓的心︰永不屈服運動會)受訪，提到母親戴妃之死時說︰「在如此年輕時喪母，當時我並不為意所經歷的創傷。這件事從未被討論，我也從未真正談論過，就像大多數年輕人一樣，我將它壓抑了」，「當所有情緒湧上心頭時，我感到無法控制，心想為甚麼會這樣」。

直至28歲，亨利才第一次真正面對喪母的創傷。亨利說，當時「有幾個泡沫開始冒出，然後突然像被人搖了一下而爆破——然後一切變得一團糟」。他指當時「情緒向四方八面擴散，『我該如何控制它？』」治療師跟他說，想像把自己放進玻璃瓶，但讓蓋子打開，由自己選擇甚麼可以進來，甚麼會被彈走，以緩和創傷。他透露，決定找治療師的原因跟很多人一樣，經歷了難過得「像胎兒般蜷縮躺在地上，但願自己之前處理有這些問題」的時刻。亨利又表示，08年從軍由阿富汗回國時，並無有任何支援幫助他排解及疏理情緒，被指是在批評王室。