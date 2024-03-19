英國王室｜俄媒誤報英王查理斯逝世　白金漢宮及英國駐外使館急闢謠

多間俄羅斯傳媒錯誤引用社交平台流傳一份虛假的英國白金漢宮聲明，宣稱查理斯三世在星期日去世。英國白金漢宮及駐多國的大使館分別在網上闢謠，指相關報道屬假消息。其後大部分俄羅斯傳媒作出更正。

俄新社、衛星通訊社、Readkovka 和 Mash 等新聞網站及旗下社交平台專頁懷疑引用當地網上流傳的一張「白金漢宮」的聲明截圖，該截圖稱「國王昨天下午意外去世」。社交平台上亦有名為「ROYAL NEWS」的帖子，寫着：「突發消息：查理斯國皇去世，享年75歲。白金漢宮證實。英國哀悼君主去世。威廉成為國王。」