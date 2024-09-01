英國王室｜傳哈里密謀「回歸」英國 局部重返王室修補與父王查理斯關係

英國哈里王子與妻子梅根脫離王室，2020年赴美國加州定居，數年來屢傳與父王查理斯三世及兄長威廉關係決裂。惟《星期日郵報》報道，哈里密謀「回歸」英國，正向在英的前助手徵詢意見，助他制定「重建形象」策略，讓他做回履行公務的王室人員，但不會「永久回歸」王室。
傳哈里不滿美國公關顧問獻計
報道引述消息指，哈里愈來愈不滿其荷李活形象顧問的獻計，認為自己所做的事都「沒作用」，所以想到要改變，已不再接納他們的公關建議，改為徵詢在英前助手和老朋友的意見。
哈里夫婦無意「永久回歸」王室
消息指，哈里詢問這些他以往信任的人如何重建形象，而首階段的策略是，他多些時間留在英國修補與父親的關係，這樣才能驅動「局部」回歸王室，但消息強調，哈里夫婦並不尋求「永久回歸」。
傳好友幫哈里鋪路回歸
報道指，好友們已承諾幫他鋪路，其中一名好友早已幫哈里制定重返英國的策略，包括「履行非常低調的王室公務」，這名友人相信若哈里低調回英且不找王室麻煩，只出席一些如剪綵等平常活動，他便能受到英國民眾歡迎。
報道並指，哈里尋求與威廉和好，現階段似乎是不切實際，但查理斯對修補父子關係卻持開放態度，近日就應否寬恕哈里的問題，徵詢宗教領袖意見。哈里也「示好」，不再更新將於10月出版的回憶錄《Spare》，也不會為宣傳而受訪。