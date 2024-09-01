英國王室｜傳哈里密謀「回歸」英國 局部重返王室修補與父王查理斯關係

英國哈里王子與妻子梅根脫離王室，2020年赴美國加州定居，數年來屢傳與父王查理斯三世及兄長威廉關係決裂。惟《星期日郵報》報道，哈里密謀「回歸」英國，正向在英的前助手徵詢意見，助他制定「重建形象」策略，讓他做回履行公務的王室人員，但不會「永久回歸」王室。

傳哈里不滿美國公關顧問獻計

報道引述消息指，哈里愈來愈不滿其荷李活形象顧問的獻計，認為自己所做的事都「沒作用」，所以想到要改變，已不再接納他們的公關建議，改為徵詢在英前助手和老朋友的意見。