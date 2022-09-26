英國王室｜傳查理斯三世為保王位「毫不留情」 或終生放逐亨利

英國亨利王子與夫人梅根自脫離王室、移居美國後，陸續接受名嘴奧花雲費等傳媒專訪，大爆王室內幕，導致夫婦與王室決裂，亨利留英參加女王喪禮期間被父兄冷待，據報因女王離世，他僅押後出版爆料回憶錄，並沒取消。美國新聞網站「The Daily Beast」引述消息指，面對國內要求廢除君主制的聲浪，查理斯三世為保王位，會對亨利「毫不留情」(ruthless)，愛德華八世當年「不愛江山愛美人」有先例可循，查理斯或會考慮終生「放逐」(exile)亨利。
英女王父親喬治六世的兄長愛德華八世，1936年選擇迎娶美國離婚婦人辛普森(Wallis Simpson)而退位，從此在國外度過餘生。查理斯的友人指出，王室當年以「放逐」來處理愛德華與辛普森，意味王室認為對全英人民來說，兩人是「完全無關重要、誤入歧途、不忠誠，甚至是叛國分子」，而「同樣的事已發生在亨利和梅根身上，未來幾年在國王查理斯統治下，此事只會加快進行」。
英國王室｜前幕僚：亨利要靠邊站
另一位白金漢宮前幕僚亦指出，查理斯在繼位聲明中特別提到他鼓勵亨利夫婦「繼續在海外建立自己的生活」，這毫不掩飾的訊息，已說明查理斯不希望亨利夫婦經常返英，打擾他的王室統治。這位前幕僚認為，雖然亨利夫婦仍會獲邀出席查理斯的加冕典禮，但肯定只會被安排坐在次等席位，就像在女王葬禮時，坐在安德魯的兩個女兒碧翠絲(Beatrice)和尤金妮(Eugenie)身旁那樣。對保住王冠這件事，查理斯會「毫不留情」，這就意味著會盡量讓亨利和梅根遠離王室核心。
亨利與梅根2020年移居美國加州後發聲明表示，夫婦會兩邊走，「正計劃平衡在英國和北美之間的時間」，甚至說，很希望自力更生的同時，也能繼續「代表」英國王室。他們這個如意算盤，在所謂的桑德靈厄姆峰會(Sandringham Summit)中，已被女王斷然回絕，並告訴他們既然淡出王室，就不能在公眾場合擔當兼職王室成員的角色。
英國王室｜亨利被指拒唱國歌
據報，女王離世當日，查理斯拒絕梅根陪同亨利去見女王，以致亨利錯過王室專機而未能見女王最後一面，亨利不滿查理斯，之後拒絕與他和兄長吃晚餐，而亨利在女王喪禮期間遭王室冷待，正是王室把亨利遠離公眾視線，將他由第五順位王位繼承人，變成「地位低微、定居海外的非執行公務王室成員」的策略。
最明顯的是，在西敏寺舉行的女王國葬上，亨利不被安排坐在第一排，而是在第二排與碧翠絲和尤金妮同坐。王室消息其後解畫，指座位安排純粹根據年齡而定，並沒「冷待」。但從當日亨利的表情以及他拒絕唱國歌《天佑國王》可猜測，他明白到如果不是冷待，王室便是正在重新估算他在王室中的地位。傳統上，王室是根據王室人員的地位而安排其位置。
報道最後指出，毫無疑問，在個人情感上，查理斯是愛錫亨利，希望與亨利和解，但是查理斯以保住王冠為先，個人感情會放於第二位，亨利夫婦只是沒用的絆腳石，眼不見為乾淨，如果他們此後遠在海外過活，或許查理斯會感到安心得多。