英國王室｜傳查理斯三世為保王位「毫不留情」 或終生放逐亨利

英國亨利王子與夫人梅根自脫離王室、移居美國後，陸續接受名嘴奧花雲費等傳媒專訪，大爆王室內幕，導致夫婦與王室決裂，亨利留英參加女王喪禮期間被父兄冷待，據報因女王離世，他僅押後出版爆料回憶錄，並沒取消。美國新聞網站「The Daily Beast」引述消息指，面對國內要求廢除君主制的聲浪，查理斯三世為保王位，會對亨利「毫不留情」(ruthless)，愛德華八世當年「不愛江山愛美人」有先例可循，查理斯或會考慮終生「放逐」(exile)亨利。 英女王父親喬治六世的兄長愛德華八世，1936年選擇迎娶美國離婚婦人辛普森(Wallis Simpson)而退位，從此在國外度過餘生。查理斯的友人指出，王室當年以「放逐」來處理愛德華與辛普森，意味王室認為對全英人民來說，兩人是「完全無關重要、誤入歧途、不忠誠，甚至是叛國分子」，而「同樣的事已發生在亨利和梅根身上，未來幾年在國王查理斯統治下，此事只會加快進行」。

英國王室｜前幕僚：亨利要靠邊站 另一位白金漢宮前幕僚亦指出，查理斯在繼位聲明中特別提到他鼓勵亨利夫婦「繼續在海外建立自己的生活」，這毫不掩飾的訊息，已說明查理斯不希望亨利夫婦經常返英，打擾他的王室統治。這位前幕僚認為，雖然亨利夫婦仍會獲邀出席查理斯的加冕典禮，但肯定只會被安排坐在次等席位，就像在女王葬禮時，坐在安德魯的兩個女兒碧翠絲(Beatrice)和尤金妮(Eugenie)身旁那樣。對保住王冠這件事，查理斯會「毫不留情」，這就意味著會盡量讓亨利和梅根遠離王室核心。 亨利與梅根2020年移居美國加州後發聲明表示，夫婦會兩邊走，「正計劃平衡在英國和北美之間的時間」，甚至說，很希望自力更生的同時，也能繼續「代表」英國王室。他們這個如意算盤，在所謂的桑德靈厄姆峰會(Sandringham Summit)中，已被女王斷然回絕，並告訴他們既然淡出王室，就不能在公眾場合擔當兼職王室成員的角色。