英國王室｜傳梅根想盡辦法氹佢 亨利在美國鬱鬱不歡仍思鄉

脫離英國王室、移居美國加州的亨利王子或正思鄉。英國《太陽報》報道，熟知王室事務的作家Duncan Larcombe接受八卦雜誌《Closer》訪問稱：「我看來，他(亨利)似是思鄉，他突然再打馬球，又與新朋友飲酒消遣，這一切都是他在英國喜歡做的事。梅根在身邊逗他開心，幫他創造完美的洛杉磯生活，藉此令他覺得放棄英國的一切是沒有做錯的。但有些事情他似乎並不接受，亨利看來鬱鬱不歡。」

Larcombe續指：「亨利在那裡(美國)過著自我放逐式的生活，但他本來是個很喜歡交際的人，青年時期，他有很多朋友，連現在已分道揚鑣的哥哥威廉都是他的朋友，他常跟朋友們在一起。(現在)有時候，他可能懷疑放棄的一切是否值得。」

女王與亨利有特殊親密關係

早前有報道指，亨利一家本月初返英出席女王登基70周年白金禧慶祝活動，受到王室冷待。其中，他與梅根帶著1歲女兒莉莉貝與女王初次見面，但會面僅15分鐘，非家庭聚會，而是「官式會面」，女王並禁止亨利發布會面照片；另據報威廉以有約為由，婉拒出席莉莉貝1歲生日聚會。但近日有王室知情人士對《People》雜誌說，儘管女王與亨利意見分歧，但女王仍「疼錫」他，亨利雖住在遠方的美國，但仍與女王維持親密的連繫。知情者指：「女王要做好祖母的角色，這會影響到整個王室。如果亨利提出要求，女王會答應，她愛錫他。」

《People》指，嫲孫倆特殊的親密關係，從2016年亨利邀請女王與他拍搞笑短片宣傳國際傷殘軍人運動會(Invictus Games)，可見一斑，「6年後的今日，很明顯，英國王室中很少人有這種自信和幽默感，會邀請女王參與這些搞作。亨利當年這樣做，是想表現出他與祖母之間的相互尊重，以及她願意為了他，在世人面前展現自己的另一面」。