英國王室｜凱特王妃新肖像畫登Tatler封面　網民轟：比查理斯「煉獄」還差

英國儲妃凱特的肖像畫登上英國時尚雜誌《Tatler》封面，引發網友熱議，有網民批評，比英王查理斯三世(Charles III)早前公布的首張官方肖像畫還要差。創作肖像畫的藝術家稱，自己無法親眼見到凱特王妃，只能基於其海量的公開影像進行創作。

英國著名時尚雜誌《尚流》(Tatler)表示，Tatler委託英國贊比亞裔藝術家Hannah Uzor為凱特王妃製作肖像畫，作為7月號雜誌封面，其靈感來自於凱特王妃在英王查理斯登基後首次參加國宴的亮相。Hannah Uzor接受Tatler採訪時表示，因為無法親自見到凱特王妃，她只能基於其海量的公開影像進行創作。她又指，凱特王妃宣布自己患癌的影片無疑給她帶來了新的視角，展示了凱特王妃「處理困難的時刻，發自內心的說話，有勇氣正面解決問題」。