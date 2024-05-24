英國王室｜凱特王妃新肖像畫登Tatler封面　網民轟：比查理斯「煉獄」還差

英國儲妃凱特的肖像畫登上英國時尚雜誌《Tatler》封面，引發網友熱議，有網民批評，比英王查理斯三世(Charles III)早前公布的首張官方肖像畫還要差。創作肖像畫的藝術家稱，自己無法親眼見到凱特王妃，只能基於其海量的公開影像進行創作。
英國著名時尚雜誌《尚流》(Tatler)表示，Tatler委託英國贊比亞裔藝術家Hannah Uzor為凱特王妃製作肖像畫，作為7月號雜誌封面，其靈感來自於凱特王妃在英王查理斯登基後首次參加國宴的亮相。Hannah Uzor接受Tatler採訪時表示，因為無法親自見到凱特王妃，她只能基於其海量的公開影像進行創作。她又指，凱特王妃宣布自己患癌的影片無疑給她帶來了新的視角，展示了凱特王妃「處理困難的時刻，發自內心的說話，有勇氣正面解決問題」。
查理斯三世首張肖像畫被批評
查理斯三世早前公布了自去年5月登基以來的首張官方肖像畫，由於過於鮮艷的紅色背景而引發爭議，有網民表達不滿：「對我來說，它傳達了這樣的訊息：君主制正在熊熊燃燒，或者國王正在地獄中燃燒。」也有人表示，畫中的國王「好像沐浴在鮮血中」，讓人聯想到魔鬼。創作的藝術家伊歐指，他希望創作一幅更現代的王室肖像，反映查理斯希望成為一位更現代的君主。
British-Zambian artist Hannah Uzor was royally unfazed by the prospect of her latest commission - a painting of the Princess of Wales for the cover of Tatler’s July 2024 issue https://t.co/ztylcAiniw pic.twitter.com/ahixFL0MVm— Tatler (@Tatlermagazine) May 22, 2024