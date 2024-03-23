英國王室｜凱特王妃罹癌獲哈利夫婦「破冰」慰問　查理斯三世：為她感到驕傲

據《路透社》與《BBC》等外媒，英國王室22日拋出震撼彈，42歲的凱特透過預錄影片向大眾宣布自己罹患癌症，目前正在進行預防性化療，而家中的3個孩子皆知曉此事。

據《路透社》與《BBC》等外媒報道，42歲的凱特透過預錄影片向大眾宣布自己罹患癌症，目前正在進行預防性化療，而家中的3個孩子皆知曉此事。凱特在今年1月接受了腹部手術。雖然白金漢宮曾表示，凱特要到3月底復活節後才會恢復公務，但她的缺席仍在社交媒體上引發了謠言猜測與陰謀論。

凱特在影片中提到自己是在術後發現罹癌的：「我的醫療團隊建議我接受預防性化療，我現在正處於治療的早期階段」。據悉，預防性化療已於2月開始進行。凱特也提到威廉王子在這段艱困時期對她的支持，並請求大眾在她的療程中，給予時間、空間與隱私。

目前也正在接受癌症治療的查理斯三世透過白金漢宮發出聲明表示，他對凱特的勇氣感到非常驕傲。查理斯三世說，自己與卡米拉王后將在這個艱難時刻，繼續向這個家庭提供愛與支持。

查爾斯三世表示對凱特的勇氣感到非常驕傲。（資料照／美聯社）

另外，移居美國的哈利王子和妻子梅根也發聲明慰問：「我們祝福凱特能順利康復，她的家人平安健康，希望他們能在保有隱私和平靜的狀況下這樣做」。