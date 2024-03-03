英國王室｜凱特疑患「綠色癌症」手術後須休養3個月惹猜測

英國儲妃凱特今年1月17日動腹部手術至今，仍未出現於公眾視線，而王室之前僅透露凱特並非患癌、出院後須休養2至3個月，引發外界猜測她所患何病，近日有外媒稱，凱特傳患「綠色癌症」之稱的「克隆氏症(Crohn's disease)。
西班牙《馬卡報》(Marca)報道，有傳聞稱凱特罹患的是克隆氏症，指這可能解釋了為何凱特需要如此長康復時間。另有八卦網站亦稱，凱特做手術的其一個可能性是患了克隆氏症，但說法未獲王室證實。
克隆氏症｜克隆氏症病徵
克隆氏症是一種慢性腸道炎，腸道在無明顯原因下慢性發炎和潰瘍。克隆氏症潛伏期介乎數月至數年，起初病徵近似腸胃炎，如肚痛、肚瀉、發燒合併貧血及明顯消瘦等；而因整條消化道都可以會有炎症後應，故口腔、小腸以至肛門均或受影響，例如口腔生飛滋、經常長痔瘡等，均可能是病徵；而部分患者可能出現關節炎、長膿瘡，甚至虹膜炎等。
凱特︰
克隆氏症｜克隆氏症成因不明 本港每10萬人有1至2宗
克隆氏症病因不明，可能與自體免疫系統、遺傳基因異常，或高脂、高醣飲食有關。好發於20-40歲的青壯年。據研究，本港每10萬人約有1至2人發病，以男性患者居多。
患克隆氏症可先接受內科治療，以降低發炎及腸道破壞，藥物包括抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑及生物制劑。如藥物治療無效或出現嚴重併發症便須做手術，把復發率高的腸臟切除，且術後要繼續服藥以免復發。
因克隆氏症為一種與免疫相關的疾病，並有好轉及復發等特徵，故又被稱為「綠色癌症」(green cancer)，猶如不會致死的癌症。