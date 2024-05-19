英國王室｜哈里梅根出訪獲免費包機「要乜有乜」金主竟是美通緝犯

早已脫離英國王室、移居美國的英國哈里王子及夫人梅根，靠拍紀錄片及出書爆料等賺錢，二人日前訪問非洲國家尼日利亞時，被指所享受的待遇如同真正的王室高層成員出訪，惹來側目。英媒進一步爆料，揭示贊助哈里及梅根乘包機飛往當地、在機上「要乜有乜」(given everything they wanted)的金主，竟然是美國通緝犯。

英國《每日郵報》指，贊助哈里梅根免費乘搭包機，往返尼日利亞的是航空公司Air Peace創辦人Allen Onyema。報道稱，Onyema因在美國涉及多宗銀行欺詐及洗黑錢罪，而於2019年被起訴，並被美方列為通緝犯。據報Onyema涉嫌透過偽造購買飛機文件，把逾2,000萬美元(約1.56億港元)由尼日利亞匯至美國，之後再大買名牌及名車，Onyema一直否認指控。但報道指，無證據表明哈里和梅根事前知道Onyema的通緝犯背景。