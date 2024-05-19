英國王室｜哈里梅根出訪獲免費包機「要乜有乜」金主竟是美通緝犯

早已脫離英國王室、移居美國的英國哈里王子及夫人梅根，靠拍紀錄片及出書爆料等賺錢，二人日前訪問非洲國家尼日利亞時，被指所享受的待遇如同真正的王室高層成員出訪，惹來側目。英媒進一步爆料，揭示贊助哈里及梅根乘包機飛往當地、在機上「要乜有乜」(given everything they wanted)的金主，竟然是美國通緝犯。
英國《每日郵報》指，贊助哈里梅根免費乘搭包機，往返尼日利亞的是航空公司Air Peace創辦人Allen Onyema。報道稱，Onyema因在美國涉及多宗銀行欺詐及洗黑錢罪，而於2019年被起訴，並被美方列為通緝犯。據報Onyema涉嫌透過偽造購買飛機文件，把逾2,000萬美元(約1.56億港元)由尼日利亞匯至美國，之後再大買名牌及名車，Onyema一直否認指控。但報道指，無證據表明哈里和梅根事前知道Onyema的通緝犯背景。
哈里梅根在尼日利亞的行程︰
英國王室｜哈里梅根利用王室光環 查理斯「憤怒」
據報哈里及梅根是應尼日利亞國防高層邀請，私人訪問當地3日，並出席哈里創辦和推動的「國際傷殘軍人運動會」(Invictus Games)。尼日利亞去年成為首個參加該運動會的非洲國家。英方及王室無介入哈里及梅根的安排，但二人在尼日利亞享受的待遇及行程，被指如同王室成員，包括高規格接待、訪問學校和慈善組織、傷兵及傷殘人士等，哈里及梅根發表的講話內容及態度，也給人一副全職王室成員的印象。有評論認為二人既已脫離王室、不再履行王室職務，卻在利用王室光環。據報英王查理斯三世，對哈里梅根此行感到「憤怒」。有王室作家批評，哈利梅根似乎已「失控」，「就好像在說『我們不需要你的許可才能成為王室成員』」。