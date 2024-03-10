英國王室｜哈里梅根探槍擊案死者家屬 一個舉動惹網民狂罵(有片)

英國哈里王子及夫人梅根，在英國人心目中的形象已跌落谷底，連行善也被罵至狗血淋頭。哈里及梅根日前探望美國2022年德州槍擊案的死者家庭，片段可見二人盡展親切一面，跟死者家人打成一片，場面溫馨，然而片段卻旋即引來網民狂罵。
2022年5月，德州一間小學Robb Elementary School發生槍擊案，女教師Irma Garcia為救學生而犧牲，案件最終造成兩名老師及19名學童身亡。更令人心碎的是，她的丈夫於兩日後因心臟病發死亡。
Garcia的22歲姪兒John近日於社交網發文，公布哈里梅根到訪的情況，大讚他們有愛心。John接受八卦雜誌《HELLO!》訪問時，大讚二人相當窩心，到訪時就像跟親友見面一樣，毫無架子，跟大家打成一片，是「最友善及最謙卑的人」。John又指，哈里梅根還向John的媽媽送上生日蛋糕。片段可以梅根拿著蛋糕，展示令人暖在心頭的笑容，又大唱生日歌。
根據發言人表示，梅根早於2022年德州槍擊案發生之後，已在沒有公布的情況下，私下前往其中一名受害學生墓前獻花。
英國王室｜網民不領情︰真心就不用拍晒片影晒相啦！
但哈里梅根好像「做乜都唔啱」，上述「好人好事」的消息，惹起網民激烈反彈，原因正正出在「有片有相」。《每日郵報》的報道引來大量網民留言，其中一則有逾7,100人點讚，看來說出了不少人心聲。該留言指，哈里及梅根去探望槍擊案死難者家屬，「絕對是一個不需要攝製隊或攝影師的活動，他們(攝製隊)的出現令任何真誠的意圖都大打折扣，會被很多人理解成是梅根公關團隊所安排」。
不少網民附和稱，「如果是真心的，根本不需要拍照」、「他們(哈里梅根)何時才肯停止用悲劇來自我宣傳？」、「我每周也會做義工……從來不會有攝製隊或照片，我不需要任何人的認同」、「公關團隊想催谷哈里梅根民望，讓他們重返王室圈子。不需要了，謝謝！」
報道沒說明哈里及梅根探訪槍擊案死難者家庭的照片及片段，是死難者家人抑或攝影師所拍；而2022年梅根私下向死難學生獻花的照片，外電當時亦有發相，因現場有大批記者，任何人「私下」去獻花，估計都有機會被拍到。