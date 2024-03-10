英國王室｜哈里梅根探槍擊案死者家屬 一個舉動惹網民狂罵(有片)

英國哈里王子及夫人梅根，在英國人心目中的形象已跌落谷底，連行善也被罵至狗血淋頭。哈里及梅根日前探望美國2022年德州槍擊案的死者家庭，片段可見二人盡展親切一面，跟死者家人打成一片，場面溫馨，然而片段卻旋即引來網民狂罵。

2022年5月，德州一間小學Robb Elementary School發生槍擊案，女教師Irma Garcia為救學生而犧牲，案件最終造成兩名老師及19名學童身亡。更令人心碎的是，她的丈夫於兩日後因心臟病發死亡。

Garcia的22歲姪兒John近日於社交網發文，公布哈里梅根到訪的情況，大讚他們有愛心。John接受八卦雜誌《HELLO!》訪問時，大讚二人相當窩心，到訪時就像跟親友見面一樣，毫無架子，跟大家打成一片，是「最友善及最謙卑的人」。John又指，哈里梅根還向John的媽媽送上生日蛋糕。片段可以梅根拿著蛋糕，展示令人暖在心頭的笑容，又大唱生日歌。