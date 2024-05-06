英國王室｜哈里梅根細仔阿奇5歲生日 網民︰無人想知！

英國王室內人氣最高的其中兩位人物夏洛特小公主及弟弟路易，前日分別迎來9歲及6歲生日，不少網民都送上祝福，並紛紛對威廉和凱特發放的夏洛特和路易照片讚好。但同人唔同命，英媒周一「特意」為哈里及梅根的長子阿奇慶祝5歲生日，回顧他從小到大的點滴。哈里及梅根在英國不得民心，連累無辜的阿奇生日也受網民冷待，有網民直言「不明白提及他生日的重要性何在」，旋即獲近千個讚好。 英國《每日郵報》周一大字標題稱「生日快樂阿奇！」指今天是他5歲生日，又回顧他4年前的上午5時26分，在倫敦一間醫院出世，房內放有電子蠟燭以及已故祖母戴妃的照片。報道又細說，阿奇出生後兩日跟曾祖母女王伊利沙伯二世及曾祖父菲臘親王見面，當時哈里形容阿奇的出生是他人生中從未想像過的最美妙經驗。

報道指，其後阿奇因為父母與王室的爭執，而一家遷至美國加州，指阿奇出生後只在英國逗留了5個月；而有關阿奇的成長點滴程，外界要透過Netflix去年上架的哈里梅根紀錄片才能略知一二，其中一幕可見他在沙灘追趕著海鷗，又可見他跟父母一起在恙園摘橙，以及跟兩隻狗狗玩耍。

英國王室｜網民預測︰哈里梅根遲早用子女生日照片來賺錢！ 然而網民對哈里梅根一家長篇大論的溫情報道，顯示並不受落。留言區最多人讚好的留言，說「我無法理解提及阿奇生日的重要性/關聯性何在，當他的父母已(跟王室)無關，而又那麼想要『私隱』。他是個無辜的孩子，出生在自己無法選擇的環境和家庭中，但據我們所知，他與王室沒有任何聯繫，多年來也沒有見過他們(王室成員)，他的父母則是叛徒。所以請原諒我不明白為甚麼他的生日值得媒體關注」。