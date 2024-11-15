英國王室｜哈里王子傳憂特朗普逐客　葡萄牙買豪宅備用

美國總統當選人特朗普明年將入主白宮，由於他曾揚言要將目前定居加州的英國哈里王子「逐出美國」，美媒指哈里夫婦近日悄悄斥資470萬美元（約3,658萬港元），在葡萄牙買下一處豪宅，以免被驅逐後「無處可去」。
《紐約郵報》報道，哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）2020年脫離英國王室，目前與一子一女住在美國加州。報道指出，哈里夫婦買下的葡萄牙豪宅，位在首都里斯本以南約81英里處的CostaTerra高爾夫及海洋俱樂部，該區域約292公頃，兩人買下300戶住宅的其中一戶，要價470萬美元（約3,658萬港元）。
被指隱瞞非法使用藥物
不過，哈里夫婦雖買下葡萄牙豪宅，但不代表他們隨時能去當地生活，因為必須獲得歐盟公民身分，才能在歐盟內29個國家的神根區自由旅行。此外，《華盛頓郵報》曾指，哈里夫婦選擇葡萄牙置產，很大原因是「美國生活不如預期」，他們脫離英國是為自由生活，但在美國仍遭各種輿論批評，加上政治壓力，迫使他們思考另覓其他落腳之處。
報道表示，特朗普（Donald Trump）過去多次暗示，哈里王子在申請美國簽證時，對其使用非法藥物行為有所隱瞞，因此可能將40歲的哈里王子驅逐出境。哈里王子曾在回憶錄《備胎》（Spare）披露，他青少年時期曾吸食古柯鹼、大麻和迷幻蘑菇，外界關注此事恐影響他美國簽證申請。
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