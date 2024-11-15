英國王室｜哈里王子傳憂特朗普逐客　葡萄牙買豪宅備用

哈里王子與妻子梅根及兩名子女自2020年起移居美國。(資料圖片)

美國總統當選人特朗普明年將入主白宮，由於他曾揚言要將目前定居加州的英國哈里王子「逐出美國」，美媒指哈里夫婦近日悄悄斥資470萬美元（約3,658萬港元），在葡萄牙買下一處豪宅，以免被驅逐後「無處可去」。

《紐約郵報》報道，哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）2020年脫離英國王室，目前與一子一女住在美國加州。報道指出，哈里夫婦買下的葡萄牙豪宅，位在首都里斯本以南約81英里處的CostaTerra高爾夫及海洋俱樂部，該區域約292公頃，兩人買下300戶住宅的其中一戶，要價470萬美元（約3,658萬港元）。