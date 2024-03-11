英國王室｜多間通訊社下架「P圖」 凱特發文致歉︰我偶爾會修圖(更新)

英國王室周日(10日)發放威爾士王妃凱特於1月手術出院後首張官方相片，惟4間國際圖片通訊社刊登不夠一日後，決定下架相片，指有關相片可能被加工，不符合公司的圖片標準。涉及的圖片社包括Getty Images、路透社、美聯社、法新社。凱特今日(11日)就事件回應，於社交平台承認自己「作為業餘攝影師，有時會嘗試修圖」，對昨天分享的一家照片造成外界混亂表示歉意。

夏洛特左手線條「不一致」

美聯社是首間通訊社發出「刪除照片」通知，指稱照片中凱特女兒夏洛特公主穿毛衣的左手線條「有不一致地方」，「經過仔細審查，來源似乎竄改照片」，認為不符美聯社的圖片發布標準，建議使用的機構將該相從平台下架。新聞機構僅允許對照片進行最低限度編輯，包含裁減大小及調整顏色色調。另一間通訊社路透社亦表示，經審查後撤回照片。法新社其後發布強制撤回通知，Getty Images就是第四間撤回照片的公司。

網民「偵探上身」質疑其他疑點

眼尖的網民亦質疑照片其他疑點，例如凱特摟著女兒的左手也沒有戴結婚戒指，其外套拉鍊似乎沒有對齊。夏洛特的右側肩膀上頭髮及裙子的一角似乎不自然，另有網民指出，路易王子的一根手指看起來也比其他手指短，似乎以一種奇怪的姿勢交叉手指。