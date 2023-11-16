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國際
2023-11-16 17:50:39

英國王室｜好友爆亨利見不到女王最後一面原因 接無來電顯示電話 方知嫲嫲彌留

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好友揭亨利當日珊珊來遲，未能見女王最後一面的原因。圖為亨利及梅根出席女王國葬。(資料圖片)

好友揭亨利當日珊珊來遲，未能見女王最後一面的原因。圖為亨利及梅根出席女王國葬。(資料圖片)

英女王伊利沙伯二世去年離世，令王室上下心碎。女王彌留時家人急赴蘇格蘭巴爾莫勒爾堡(Balmoral Castle)見她最後一面，亨利王子友人近日出書爆料，稱亨利事前對女王健康情況惡化並不知情，女王彌留時收到一個無來電顯示、他幾乎想拒接的電話，原來是查理斯打來，才知嫲嫲即將離去。兄長威廉當時安排飛機接載其他家人飛往蘇格蘭，亨利發短訊想說同往，卻得不到威廉回應，只好自行購買英航機位出發，最終趕不及見女王最後一面。

亨利夫婦好友、王室記者斯科比(Omid Scobie)在新書《Endgame》中爆料，聲稱當日白金漢宮上下為準備女王離世事宜奔波時，亨利雖然身在英國，卻猶如局外人般不知情，直至上述的一通無來電顯示電話。

亨利趕赴蘇格蘭及女王國葬︰

亨利當日乘英航最快起飛的一班客機前往蘇格蘭，但已來不及見女王最後一面。(資料圖片) 好友揭亨利當日珊珊來遲，未能見女王最後一面的原因。(資料圖片) 已故英女王及菲臘親王。(資料圖片) 好友揭亨利當日珊珊來遲，未能見女王最後一面的原因。圖為亨利及梅根出席女王國葬。(資料圖片) 梅根當日在女王國葬上，被指流下「漂亮的淚」。(資料圖片) 梅根當日在女王國葬上，被指流下「漂亮的淚」。(資料圖片) 好友揭亨利當日珊珊來遲，未能見女王最後一面的原因。圖為亨利及梅根出席女王國葬。(資料圖片) 梅根當日在女王國葬上，被指流下「漂亮的淚」。(資料圖片) 梅根當日在女王國葬上，被指流下「漂亮的淚」。(資料圖片) 好友稱亨利跟威廉的關係恐無法修復。(資料圖片) 好友揭亨利當日珊珊來遲，未能見女王最後一面的原因。(資料圖片) 亨利當日乘英航最快起飛的一班客機前往蘇格蘭，但已來不及見女王最後一面。(資料圖片)

英國王室｜查理斯打來 叫亨利別帶梅根

斯科比聲稱，亨利平時不會接聽無來電顯示電話，但當日在旁的梅根聽到電話響，心血來潮跟亨利說「你應該接聽」。亨利在最後一刻接聽，才知是父親查理斯打來，叫他立即趕往巴爾莫勒爾堡。當時女王女兒安妮公主已陪伴在側，查理斯及夫人卡米拉則正由蘇格蘭的鄧弗里斯大宅(Dumfries House)趕往。

查理斯又叫他不要帶梅根同來，指嫂子凱特也依照「協議」不會出席這王室最黑暗時刻。然而斯科比說，凱特不出席的原因是當日要子女第一日開學，她要接放學而自己選擇不去，他引述一名前王室侍從稱，「他們(王室)只是不想梅根在場」。

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英國王室｜威廉安排飛機接家人 亨利詢問未獲回覆

據報亨利當時知道威廉負責交通安排，曾兩度發短訊問他可否跟大隊一起前往蘇格蘭，卻得不到回覆，亦聯絡不到任何相關人士。斯科比指，當日威廉安排了飛機接載兩位叔叔安德魯及愛得華王子，以及愛德華妻子蘇菲等飛往蘇格蘭。

最終亨利只好「靠自己」，訂了最早一班英航客機機位，但女王於當日下午3時10分離世，亨利的航班在5時35分才起飛，亨利落機時才知嫲嫲已撒手人寰。至下午6時30分，BBC公布女王死訊。斯科比抱不平稱，亨利無非想表達對女王的最後尊敬，發訊卻不獲兄長回覆，且沒有被邀請與其他家人一起悼念。他又說兩兄弟的關係已無法修補及逆轉，因威廉視亨利為「背叛者」，而在亨利推出自傳《Spared》後，關係更絕無改善。

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回顧已故英女王一生︰

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