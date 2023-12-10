英國王室｜威廉一家聖誕卡曝光 網民驚嘆︰夏洛特已成美少女！查理斯聖誕卡被批太浮誇

英國王室今年的官方聖誕卡曝光，今年威廉一家選了一張黑白照作為聖誕卡照片，似乎因文化不同，沒有人覺得「唔老黎」，反而大受網民讚賞，指威廉、凱特及3名子女——10歲大仔喬治、8歲二女夏洛特及5歲三子路易，人人都十分優雅，堪稱王室典範。其中夏洛特公主最受網民讚賞，不少人大讚她已亭亭玉立好靚女。反觀父王查理斯三世及王后卡米拉的雍容華貴聖誕卡，網民則不太受落，談論度亦低得多。

威廉夫婦所選的照片，據報於今年較早前在溫莎堡，由著名攝影師Josh Shinner所拍。照片中一家五口都穿上衫恤長褲，其中兩位女士凱特及夏洛特穿的是牛仔褲，更顯率性。英媒評論稱，儘管威廉一家今年所選的照片，仍然較父王查理斯的感覺輕鬆得多，但跟威廉一家近年的聖誕卡照片相比，已算是較為正式的一張。