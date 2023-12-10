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國際
2023-12-10 17:54:28

英國王室｜威廉一家聖誕卡曝光 網民驚嘆︰夏洛特已成美少女！查理斯聖誕卡被批太浮誇

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英國王室｜威廉一家今年的聖誕卡照片。(互聯網)

英國王室｜威廉一家今年的聖誕卡照片。(互聯網)

英國王室今年的官方聖誕卡曝光，今年威廉一家選了一張黑白照作為聖誕卡照片，似乎因文化不同，沒有人覺得「唔老黎」，反而大受網民讚賞，指威廉、凱特及3名子女——10歲大仔喬治、8歲二女夏洛特及5歲三子路易，人人都十分優雅，堪稱王室典範。其中夏洛特公主最受網民讚賞，不少人大讚她已亭亭玉立好靚女。反觀父王查理斯三世及王后卡米拉的雍容華貴聖誕卡，網民則不太受落，談論度亦低得多。

威廉夫婦所選的照片，據報於今年較早前在溫莎堡，由著名攝影師Josh Shinner所拍。照片中一家五口都穿上衫恤長褲，其中兩位女士凱特及夏洛特穿的是牛仔褲，更顯率性。英媒評論稱，儘管威廉一家今年所選的照片，仍然較父王查理斯的感覺輕鬆得多，但跟威廉一家近年的聖誕卡照片相比，已算是較為正式的一張。

英國王室｜查理斯三世卡卡米拉的聖誕卡照片。(互聯網) 英國王室｜查理斯三世卡卡米拉的聖誕卡。(互聯網)

至於查理斯三世及卡米拉的聖誕卡照片，則採用了在查理斯三世加冕禮後，出自攝影師Hugo Burnand手筆的一張，可見二人戴上王冠，霸氣十足。

英國王室｜網民︰夏洛特會是一位美女！

報道一出網民反應熱烈，有逾2,600則留言，其中最多人讚好的留言，是讚威廉一家是「漂亮的家庭！」的一則，有逾3,300個讚好；其他類似的讚美留言都有逾2,000人like，不少人驚訝威廉3位子女長大了不少，有人說「想不到夏洛特已長大那麼多」、「夏洛特突然變成少女」、「夏洛特將會是一位美女」。有人則說︰「威廉及凱特的女子太漂亮了，不需要花俏照片已很突出，人們也可以在他們當中看到愛。」

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網民對於查理斯的聖誕卡則沒那麼客氣。有人批評查理斯及卡米拉「總是在一切機會中，向我們展示他們的王冠」，而不像已故女王伊利沙伯二世般，就算簡簡單單拍照，也依然充滿威嚴。

威廉一家及夏洛特的成長︰

2013年，威廉長子喬治出世。(互聯網) 2015年，夏洛特公主加入。(互聯網) 2018年，再添幼子路易。(互聯網) 喬治5歲生日時的官方照。(資料圖片) 威廉一家2019年的聖誕卡。(互聯網) 威廉一家去年的聖誕卡照片。(互聯網) 查理斯去年的聖誕卡。(互聯網)
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