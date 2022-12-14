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國際
2022-12-14 17:31:59

英國王室｜威廉凱特公開聖誕卡照 一家五口樂融融

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威廉王子 威廉王子 喬治王子

英國王儲威廉和王妃凱特公開今年印製在聖誕卡的官方照，是他們與3名子女於今年較早時於郊外所攝照片，一家樂融融手拖手，一掃弟弟亨利王子和妻子梅根正在播放紀錄片帶來的陰霾。在照片中威廉夫婦分站左右，威廉拖著喬治王子，凱特則拖著細仔路易王子，夏洛特公主站於兄長與弟弟之間，5人一臉笑容。一家穿著便服，威廉和凱特罕有穿牛仔褲和波鞋拍攝官方照。

英王查理斯三世

英王查理斯三世周日公開今年的聖誕卡照，與王后卡米拉攝於9月一個活動。(互聯網)

照片由威廉一家「御用」攝影師Matt Porteous操刀，他曾為喬治王子拍攝5歲生日官方照，還有2019年威廉一家在倫敦切爾西花展玩樂的照片，以及路易王子受洗照等。白金漢宮昨稱，威爾斯親王和王妃開心發布他們一家的新照片。威廉一家的聖誕卡會寄給與夫婦兩人有關的團體和慈善組織、以及家人和朋友，以答謝大家。英王查理斯三世和王后卡米拉也在周日公開了今年聖誕卡照，是在英女王9月離世前5天時出席一個活動所攝。

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