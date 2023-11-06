英國王室｜威廉訪新加坡大受歡迎 參與英龍舟隊訓練(多圖有片)

英國王儲威廉王子周日(5日)抵達新加坡，於當地訪問直至周三(8日)，是相隔11年再訪星。他將於周二(7日）出席自家慈善組織「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，表揚各種對抗氣候變遷和全球暖化的行動。
威廉此行亦大展親民一面，除遊覽樟宜機場，他今日(6日) 早上更參與英國龍舟隊訓練，其後與新加坡總理李顯龍會面。
Spot Prince William in the white T-shirt and black baseball hat 👀👀 Dragon boat race! pic.twitter.com/x3cbjHo3XA— India McTaggart (@indiamctaggart) November 6, 2023
Prince William with adorable baby. Any other videos of them out there? No sound. pic.twitter.com/yiCK2vSC1e— Kathy (@Kathy202424) November 5, 2023
Prince William in Singapore #princewilliam #theroyalfamily #royalfamily #hrh #Singapore #jewel #changiairport pic.twitter.com/m9mrREC6yn— Dave (@DavidUK) November 5, 2023
出席「為地球奮鬥獎」典禮 首在亞洲舉行
威廉周日抵達新加坡時，獲大批民眾守候，不少人送上禮物，包括兒童讀物及威廉亡母戴安娜王妃的照片等。
「為地球奮鬥獎」頒獎禮今年移師新加坡，是首次在亞洲舉行。肯辛頓宮表示，威廉選擇新加坡為頒獎禮地點因為當地是東南亞的創新中心。