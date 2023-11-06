英國王室｜威廉訪新加坡大受歡迎 參與英龍舟隊訓練(多圖有片)

英國王儲威廉王子周日(5日)抵達新加坡，於當地訪問直至周三(8日)，是相隔11年再訪星。他將於周二(7日）出席自家慈善組織「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，表揚各種對抗氣候變遷和全球暖化的行動。

威廉此行亦大展親民一面，除遊覽樟宜機場，他今日(6日) 早上更參與英國龍舟隊訓練，其後與新加坡總理李顯龍會面。