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國際
2023-11-06 18:12:40

英國王室｜威廉訪新加坡大受歡迎 參與英龍舟隊訓練(多圖有片)

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英國王室｜威廉訪新加坡大受歡迎 參與英龍舟隊訓練

英國王室｜威廉訪新加坡大受歡迎 參與英龍舟隊訓練

英國王儲威廉王子周日(5)抵達新加坡，於當地訪問直至周三(8)，是相隔11年再訪星。他將於周二(7日）出席自家慈善組織「為地球奮鬥獎」（Earthshot Prize）頒獎典禮，表揚各種對抗氣候變遷和全球暖化的行動。

威廉此行亦大展親民一面，除遊覽樟宜機場，他今日(6) 早上更參與英國龍舟隊訓練，其後與新加坡總理李顯龍會面。

英國王儲威廉王子參與英國龍舟隊訓練。(路透社) 英國王儲威廉王子參與英國龍舟隊訓練。(路透社) 英國王儲威廉王子參與英國龍舟隊訓練。(路透社) 英國王儲威廉王子與新加坡總理李顯龍會面。(路透社) 英國王儲威廉王子遊覽樟宜機場，獲大批民眾歡迎。(路透社) 英國王儲威廉王子遊覽樟宜機場，獲大批民眾歡迎。(網上圖片) 英國王儲威廉王子遊覽樟宜機場，獲大批民眾歡迎。(網上圖片) 英國王儲威廉王子遊覽樟宜機場，獲大批民眾歡迎。(路透社)

出席「為地球奮鬥獎」典禮 首在亞洲舉行

威廉周日抵達新加坡時，獲大批民眾守候，不少人送上禮物，包括兒童讀物及威廉亡母戴安娜王妃的照片等。

「為地球奮鬥獎」頒獎禮今年移師新加坡，是首次在亞洲舉行。肯辛頓宮表示，威廉選擇新加坡為頒獎禮地點因為當地是東南亞的創新中心。

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