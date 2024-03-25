熱門搜尋:
復活節2024 莫斯科恐襲 中年好聲音2 COLLAR演唱會2024 華富邨重建 LOONG 9 SEASONS PLACE 23條立法 泰峯 大光麵 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 綠置居2023
Ad Block Ad Block
返回
國際
2024-03-25 19:14:24

英國王室｜患癌查理斯驚爆「康復時間較想像長」感沮喪

分享：
安妮公主長子菲利浦斯接受訪問時談及查理斯近況。(互聯網)

安妮公主長子菲利浦斯接受訪問時談及查理斯近況。(互聯網)

英王查理斯三世妹妹安妮公主的長子菲利浦斯(Peter Phillips)透露，查理斯三世對自己癌症康復的速度較預期長感到「沮喪」，更想不聽醫囑，盡快返回工作崗位。

菲利浦斯訪問澳洲期間，接受了當地天空電視台的訪問。他談到查理斯三世的康復情況：「我認為他非常沮喪(he's hugely frustrated)。他對於不能做他想做的一切感到沮喪」。

查理斯近況︰

英國王室｜查理斯不斷問醫生「我可以做這個那個嗎？」

菲利浦斯強調，查理斯「非常務實」，「他明白自己在一段時間內，需要專注於自己(的健康)」，「但同時，他也不斷催促侍從及所有人，包括他的醫生及護士，問『我可以做這個、我可以做那個嗎？』」

菲利浦斯表示︰「我認為最重要的資訊是，他顯然非常渴望返回正常狀態，並可能對康復時間稍長於他所希望的感到沮喪(he's probably frustrated that, recovery is taking a little longer than probably he would want it to)。」

王室於今年2月公布75歲查理斯三世患癌，但未透露是哪一種癌症，僅稱是在接受前列腺肥大相關治療期間發現、並非前列腺癌，已開始接受治療。

世界幸福排名2024｜本港今年排86位， 比去年足足跌了4位， 在兩岸三地中排名最低。 世界幸福排名2024｜第十位: 澳洲 世界幸福排名2024｜第九位: 瑞士 世界幸福排名2024｜第五位: 以色列 世界幸福排名2024｜第六位: 荷蘭 世界幸福排名2024｜第七位: 挪威 世界幸福排名2024｜第八位: 盧森堡 世界幸福排名2024｜第四位: 瑞典 世界幸福排名2024｜第三位: 冰島 世界幸福排名2024｜第二位: 丹麥 世界幸福排名2024｜芬蘭7連冠
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受