英國王室｜指查理斯凱特曾討論阿奇膚色 新書爆料爆出禍 亨利夫婦或遭褫奪王室名銜

英國亨利王子夫婦好友、王室記者斯科比(Omid Scobie)在新書《Endgame》中狂爆內幕，最新披露的內容講到國王查理斯三世以及威廉王子夫人凱特曾談論亨子兒子阿奇(Prince Archie)的膚色，向王室投下涉嫌種族歧視的震撼彈。有英國議員不忿亨利陣營以種族問題抹黑王室，揚言動用「核選項」，推動國會通過新法，褫奪亨利夫婦王室名銜。 梅根跟亨利前年接受美國名嘴奧花雲費專訪時，曾透露有人關注及談論當時尚未出生的阿奇「膚色會有多黑」(how dark his skin might be)，但梅根當時未有透露究竟是誰談論阿奇膚色。《Endgame》的英文版內將這件事重提，同樣未有提及誰人談論阿奇膚色，然而該書的荷蘭文版本中，卻指名道姓寫明，是查理斯及凱特。

英國王室｜荷蘭譯本出事 作者說沒提查理斯凱特 翻譯人員堅稱有 出版商表示事件是出錯所致，作者斯科比強調自己的原稿並無「開名」，認為是翻譯譯錯，但翻譯卻堅稱，她所收到的文本內，白紙黑字寫明有關王室成員的名字，令事件成為羅生門。該書雖並非出自亨利及梅根之手，但斯科比向來被視為二人的「發言人」，而至今亨利及梅根亦未公開澄清書中內容的真確性。 英國王室｜英議員︰「種族主義」指控最惡毒 水洗不清 英媒指，王室對於「膚色爭議」忍無可忍，白金漢宮人員將與王儲威廉侍從會晤，商討對策。報道指王室正考慮「一切選項」，包括採取法律行動。據報在杜拜出席氣候峰會的國王查理斯三世，亦非常嚴肅該看待該書所引起的怒火。有報道指，英國保守黨國會議員Bob Seely揚言國會有可能於本周內通過新法，褫奪亨利夫婦的王室名銜。他認為該書以種族問題抹黑王室，有必要採取行動，直言「在所有抵毀侮辱中，『種族主義』是最為惡毒的」，指無論怎樣也會令對方留下污名，就算指控不實，也根本難以證明，水洗也不清。