英國王室｜新書爆梅根想繼承戴妃遺願「但只限兼職」又厭惡留在官邸

有新書披露，英國哈里王子夫人的梅根，初嫁入王室曾幻想自己會繼承已故奶奶戴妃的遺願，由她接捧去做人道慈善工作，但被揶揄「只限以兼職的性質」去做。梅根當年跟哈里訂婚後住在諾丁漢小別墅(Nottingham Cottage)，新書爆她「討厭」留在該處，又認為王室讓哈里住在那裡，是故意「貶低」(belittling)他。

由王室作家Tom Quinn所寫的新書《Yes, Ma’am-The Secret Life of Royal Servants》披露王室人員對梅根的所見所聞。