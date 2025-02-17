英國王室｜新書爆梅根想繼承戴妃遺願「但只限兼職」又厭惡留在官邸

有新書披露，英國哈里王子夫人的梅根，初嫁入王室曾幻想自己會繼承已故奶奶戴妃的遺願，由她接捧去做人道慈善工作，但被揶揄「只限以兼職的性質」去做。梅根當年跟哈里訂婚後住在諾丁漢小別墅(Nottingham Cottage)，新書爆她「討厭」留在該處，又認為王室讓哈里住在那裡，是故意「貶低」(belittling)他。
由王室作家Tom Quinn所寫的新書《Yes, Ma’am-The Secret Life of Royal Servants》披露王室人員對梅根的所見所聞。
英國王室｜梅根的慈善志向顯然只是「兼職承諾」
當中有內容提到梅根曾經表示，「我想完成戴妃所開展的事」(what Diana started I want to finish)，相信她是指像戴妃一樣在世界各地進行人道及慈善工作。但爆料的前員工向作者說，梅根的慈善志向顯然只是「兼職承諾」，「但她希望的是能夠以王妃身份進行，並獲得王室全力支持，而且只以兼職形式去做」。據稱梅根「想做自己的事」，但讓她的風頭蓋過安妮公主、查理斯和英女王等，是王室絕不接受的。
此外，據報梅根對嫁入王室後的生活似乎毫無準備。一名前肯辛頓宮人員透露，梅根「討厭」留在諾丁漢小別墅——該處是2017年至2019年間哈里和她居住的地方，並指梅根不喜歡要把行蹤告訴工作人員。他們說「她必須同意她通知她離開的時間，以確保她不會與更資深的皇室成員在同一時間出門」。該書並聲稱，梅根跟哈里說，指他被忽視、被邊緣化、被貶低，指要他們住在諾丁漢小別墅就是證明。