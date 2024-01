英國王室｜新書爆英女王生前不滿亨利女兒以她命名 侍從︰未見過佢咁嬲

一本新書聲稱,已故英女王伊利沙伯二世,生前對亨利及梅根以她的暱稱「莉莉貝」(Lilibet)為女兒命名感到不滿,有侍從指「從沒見過她這樣憤怒」(as angry as I'd ever seen her),原因並非不想孫女用她的暱稱,而是不滿亨利夫婦對外界宣稱,這代表他們一家獲得女王的支持。據報,亨利夫婦採用「莉莉貝」之前,根本從未詢問女王意見。

該本新書為由英國王室記者Robert Hardman所著的英王查理斯三世傳記《Charles III: New King. New Court. The Inside Story. 》。英媒披露的部分內容,包括上述事件。2021年,亨利及梅根的幼女於美國加州出世後,夫婦宣布命名為「莉莉貝」。