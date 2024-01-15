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國際
2024-01-15 22:15:17

英國王室｜新書爆英女王生前不滿亨利女兒以她命名 侍從︰未見過佢咁嬲

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新書指女王對於亨利向外界宣布她批准其使用「莉莉貝」為女兒命名，證明她支持他們一家，感到非常憤怒。(路透社、資料圖片)

新書指女王對於亨利向外界宣布她批准其使用「莉莉貝」為女兒命名，證明她支持他們一家，感到非常憤怒。(路透社、資料圖片)

一本新書聲稱，已故英女王伊利沙伯二世，生前對亨利及梅根以她的暱稱「莉莉貝」(Lilibet)為女兒命名感到不滿，有侍從指「從沒見過她這樣憤怒」(as angry as I'd ever seen her)，原因並非不想孫女用她的暱稱，而是不滿亨利夫婦對外界宣稱，這代表他們一家獲得女王的支持。據報，亨利夫婦採用「莉莉貝」之前，根本從未詢問女王意見。

該本新書為由英國王室記者Robert Hardman所著的英王查理斯三世傳記《Charles III: New King. New Court. The Inside Story. 》。英媒披露的部分內容，包括上述事件。2021年，亨利及梅根的幼女於美國加州出世後，夫婦宣布命名為「莉莉貝」。

新書《Charles III: New King. New Court. The Inside Story. 》 亨利、梅根及一對子女。(路透社) 亨利及梅根。(路透社) 亨利及梅根。(路透社) 亨利梅根幼女莉莉貝舊照。(路透社)

英國王室｜新書︰亨利「老屈」女王批准用其暱稱

當時亨利夫婦透過發言人向外界宣稱，如果女王不支持他們，也不會准許他們使用「莉莉貝」為女兒命名；又說宣布女兒名字之前有聯絡王室，女王正是亨利最先聯絡的人，「在那次通話中，亨利跟女王分享希望以『莉莉貝』為女兒命名。女王若不支持，就不會讓他們用這名字」。

當時英國廣播公司(BBC)引述王室消息，指亨利梅根事前沒有詢問女王可否用這名字；當時另有報道指，女王覺得她根本無法拒絕。當時亨利夫婦曾發律師信，對「未問准女王」的報道作出警告，指其不實及誹謗。

然而新書如今進一步爆料，指女王當時原來非常不滿，指有人私下表示，「從未見過她如此憤怒」，並稱亨利夫婦發律師信時，還想王室跟他們同一陣線，但遭王室拒絕。最終亨利梅根並無採取法律行動。對於查理斯三世跟亨利的關係，該書引述查理斯友人稱，「國王對亨利梅根感到非常傷心，但也覺得沮喪，因他已經盡力了，現在他是國王，有更多事情需要思考。」

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