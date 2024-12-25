英國王室｜查理斯三世傳商討接任方案　加快威廉登基步伐

消息人士稱，查理斯三世患癌後工作受到限制，讓威廉王子承擔了更多責任。查理斯三世和凱特王妃在共同抗癌的過程中變得更加親近，給予彼此巨大安慰，他也因此給予凱特王妃充分的空間康復，為他們接棒的那一刻做好準備。

據澳媒《婦女節日》（Woman's Day）23日報道，一名英國王室內部人士透露，現年76歲的查理斯三世（King Charles III）與42歲的凱特王妃（Kate Middleton）正在與王室官員舉行秘密會議，討論威廉王子（Prince William）的登基計劃。

英王查理斯三世與凱特王妃今年初雙雙宣布罹癌，引發輿論關注。據多家外媒報道，兩人因抗癌經歷變得更加親密，或加快威廉王子登基步伐。

據美媒《雷達在線》（RadarOnline）23日報道，在兩人共同抗癌的過程中，查理斯三世對凱特王妃提出了未來她擔任王后的建議，也從這位兒媳身上學到了一些經驗。

英王可效仿丹麥王室

查理斯三世曾經被視為一位冷漠固執的王室成員，但凱特王妃一直稱讚他有着無厘頭的幽默感（silly sense of humor），鼓勵他成為更受歡迎的公眾人物。

據報道，英王可能效仿丹麥王室，加快威廉王子的登基時間。現年56歲的丹麥國王腓特烈十世（Frederik X）在今年1月14日接棒母親瑪格麗特二世（Queen Margrethe II），距離後者在跨年夜宣布退位的時間僅有兩周。消息人士稱，確保威廉王子和凱特王妃順利接棒已成為英國王室的首要任務。