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國際
2024-02-22 12:45:21

英國王室｜查理斯三世患癌休養後復工　談及各界暖心祝福：感動到哭了

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英國王室｜查理斯三世患癌休養後復工　會見辛偉誠談各界支持：感動到哭了

英王查理斯三世日前宣布罹癌，讓各界都很擔心，在短暫休養治療後，於21日下午首度重返工作崗位，與首相辛偉誠會面，看起來氣色相當好。

白金漢宮月初宣布，查理斯三世（King Charles III）罹患癌症，正積極接受治療並暫停履行公共活動。在休養兩周後，查理斯三世21日首度重返工作崗位，恢復和首相辛偉誠（Rishi Sunak）的每周一次會面。

「都是靠鏡子的功勞」

根據《英國廣播公司》（BBC）報道，查理斯三世21日出席樞密院會議後，下午在白金漢宮與辛偉誠會面。辛偉誠告訴國王：「很高興你看起來很好。」穿着藍色西裝的查理斯三世語帶輕鬆地說：「都是靠鏡子的功勞。」

辛偉誠向查理斯三世說：「我們和整個國家都支持你！」查理斯三世則回應：「我收到了很多很棒的祝福，而我也為此感動到淚流滿面。」之後兩人密談約45分鐘。

在家中處理國家文件

英國王室目前未公開查理斯三世是罹患何種癌症，白金漢宮僅說明，儘管查理斯三世上月在倫敦一家醫院進行了前列腺腫大手術，但已排除了前列腺癌的可能。

報道稱，預計查理斯三世將繼續每天領取裝有政府文件的紅箱，如此就能在家中處理國家文件，此外也將繼續每周會見首相，若醫生建議他盡量減少面對面接觸，將會作出替代安排。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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