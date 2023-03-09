英國王室｜查理斯伸出橄欖枝 准亨利兒女獲王子公主稱號

英王查理斯三世的加冕大典於5月舉行，他與遷往美國居住二兒子亨利王子一家的關係最近備受關注。亨利與妻子梅根昨公布細女莉莉貝(Lilibet)已於美國受洗，還首次公開稱呼21個月大的莉莉貝為公主。英國《每日郵報》稱，據悉查理斯與亨利私下談過，准許其大兒子阿奇和莉莉貝使用王子及公主頭銜，形容這是向不斷爆英國王室「醜聞」的亨利夫婦伸出橄欖枝。一直有傳夫婦兩人「深信」英國王室或禁止他們子女使用有關稱號，但王室消息人士認為，查理斯不會這樣「懲罰」孫兒。

亨利梅根｜查理斯繼位後無即時獲王子公主稱號 亨利和梅根的孩子在查理斯成為英王後，會自動成為王子和公主，惟白金漢宮官網過去6個月都仍然稱呼阿奇和莉莉貝為少爺(master)和小姐(miss)，而今日在英國王室網頁的順位繼承人排序中，已見兩人被稱為王子和公主，分別是第6順位繼承人薩塞克斯王子阿奇(Prince Archie of Sussex)及第7位繼承人薩塞克斯公主莉莉貝(Princess Lilibet of Sussex)。在亨利夫婦發言人的聲明中，稱已受洗的女兒為「莉莉貝．戴安娜公主」(Princess Lilibet Diana)。