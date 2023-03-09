英國王室｜查理斯伸出橄欖枝 准亨利兒女獲王子公主稱號

英王查理斯三世的加冕大典於5月舉行，他與遷往美國居住二兒子亨利王子一家的關係最近備受關注。亨利與妻子梅根昨公布細女莉莉貝(Lilibet)已於美國受洗，還首次公開稱呼21個月大的莉莉貝為公主。英國《每日郵報》稱，據悉查理斯與亨利私下談過，准許其大兒子阿奇和莉莉貝使用王子及公主頭銜，形容這是向不斷爆英國王室「醜聞」的亨利夫婦伸出橄欖枝。一直有傳夫婦兩人「深信」英國王室或禁止他們子女使用有關稱號，但王室消息人士認為，查理斯不會這樣「懲罰」孫兒。
亨利梅根｜查理斯繼位後無即時獲王子公主稱號
亨利和梅根的孩子在查理斯成為英王後，會自動成為王子和公主，惟白金漢宮官網過去6個月都仍然稱呼阿奇和莉莉貝為少爺(master)和小姐(miss)，而今日在英國王室網頁的順位繼承人排序中，已見兩人被稱為王子和公主，分別是第6順位繼承人薩塞克斯王子阿奇(Prince Archie of Sussex)及第7位繼承人薩塞克斯公主莉莉貝(Princess Lilibet of Sussex)。在亨利夫婦發言人的聲明中，稱已受洗的女兒為「莉莉貝．戴安娜公主」(Princess Lilibet Diana)。
亨利梅根｜兩年前受訪稱長子遭拒絕王子封號
消息人士稱，在莉莉貝受洗前夫婦兩人與王室有溝通過，他們子女的稱號只會在正式場合才使用，日常生活不會。這是英女王去年逝世後，莉莉貝首次有正式活動，讓夫婦兩人有機會公開她的公主稱號。今次亦是亨利夫婦首度確認會讓子女使用王子和公主稱號，有輿論認為他們那麼不喜歡王室為何樂意子女用有關稱呼。據悉，這是兩名孩子出生享有的權利，兩人打算孩子長大後由他們自行決定是否放棄王子和公主頭銜。根據英王喬治五世於1917年定立的封號規定，君主的孫兒會自動獲王子及公主稱號。梅根在兩年前受訪時聲稱，王室拒絕讓長子阿奇獲王子封號。