英國王室｜查理斯因一原因 恐「永遠都見不到孫仔阿奇」

早前宣布患癌的英國國王查理斯三世，或將永遠無法再見到他的孫子阿奇王子(Prince Archie)和莉莉貝公主(Princess Lilibet)，部分原因是哈里王子不滿警方對他的保護將解級，直言為安全為由，拒絕再帶家人返英，消息引起各界關注。

哈里日前受訪時稱，由於擔心獨行襲擊者，以刀或腐蝕性液體攻擊，故不會再與妻子梅根一起返英。有王室專家向《星期日郵報》表示，這意味查理斯與阿奇和莉莉貝的關係，將變得「愈來愈疏遠」，浮現「極其悲傷的局面」(incredibly sad situation)。

英國王室｜查理斯對上一次見孫仔女已是2022年

查理斯對上一次見到目前5歲的阿奇和3歲的莉莉貝，已是2022年6月的事。當時哈里和梅根帶同子女返英參加當時仍在世的女王登基白金禧慶典。此後，哈里曾多次單獨返英，為他失去納稅人資助的保安服務進行法律鬥爭。