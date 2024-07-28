英國王室｜查理斯因一原因 恐「永遠都見不到孫仔阿奇」

早前宣布患癌的英國國王查理斯三世，或將永遠無法再見到他的孫子阿奇王子(Prince Archie)和莉莉貝公主(Princess Lilibet)，部分原因是哈里王子不滿警方對他的保護將解級，直言為安全為由，拒絕再帶家人返英，消息引起各界關注。
哈里日前受訪時稱，由於擔心獨行襲擊者，以刀或腐蝕性液體攻擊，故不會再與妻子梅根一起返英。有王室專家向《星期日郵報》表示，這意味查理斯與阿奇和莉莉貝的關係，將變得「愈來愈疏遠」，浮現「極其悲傷的局面」(incredibly sad situation)。
英國王室｜查理斯對上一次見孫仔女已是2022年
查理斯對上一次見到目前5歲的阿奇和3歲的莉莉貝，已是2022年6月的事。當時哈里和梅根帶同子女返英參加當時仍在世的女王登基白金禧慶典。此後，哈里曾多次單獨返英，為他失去納稅人資助的保安服務進行法律鬥爭。
英國王室｜哈里受訪稱怕被「獨行俠」襲擊
哈里早前接受ITV訪問時，似乎確認未來將獨自返英：「只要有一個獨行襲擊者付諸行動，無論是刀還是腐蝕性液體，都是我真的擔心的事情。這是我不會帶妻子回到這個國家的原因之一。」
報道指，有王室內部人士認為，哈里與查理斯之間的裂痕，可能會變成鴻溝，而哈里不帶子女返英，查理斯恐無法見到他們，因就算查理斯肯去美國探孫仔女，也難以成事，王室雜誌《Majesty》總編輯利特爾說：「他已經75歲，健康狀況並不理想，到訪美國現在對他來說可能不是優先事項」。
英國王室｜王室專家︰查理斯去美國探孫仔女也難
王室作家霍爾德則指：「對於君主來說，以私人身份旅行，是非常困難的。國王要去美國加州探望孫仔女，將涉及各種外交安排」，因此「若孩子們不能來這裡(英國)，國王不能去那邊(美國)，情況就會變成，你這一位正在接受癌症治療的祖父，跟你的關係變得愈來愈遙遠。」
英國王室｜專家反問︰美國咪仲危險
美國日前發生前總統特朗普遇刺案，加上槍擊案亦時有發生，利特爾不禁問哈里，「你必須問自己：英國是否比美國更危險，那裡的槍擊案如此猖獗。」哈里在今年2月的高等法院挑戰中失敗，未能推翻有關方面把警方對他的保護降級的決定，他打算上訴。