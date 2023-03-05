英國王室｜查理斯心軟？收回大宅後 欲讓亨利夫婦住進白金漢宮 疑驚無得見孫仔孫女

英國亨利王子夫婦日前被王室收回在英國的寓所浮若閣摩爾宮(Frogmore Cottage)後，有消息稱父王查理斯三世無意趕盡殺絕，有意把白金漢宮內一單位撥作亨利夫婦返英時的住處。消息人士並說，一旦亨利夫婦在英國「無家可歸」、不再受王室保護，恐難以返英，意味查理斯將再難以跟亨利一對分別3歲及1歲的子女保持關係，這有可能是令查理斯「心軟」的原因。

英國王室｜消息人士︰若「無家可歸」亨利或難以返英

英國《星期日電訊報》引述消息人士稱，亨利及妻子梅根認為，如返英時要住在沒有王室保護的地點，將令未來的返國計劃，變得「非常複雜」。消息人士直言查理斯的「收屋」決定，「不單止關乎他的兒子(亨利)，也關乎他的孫兒」，若亨利夫婦在英「無家可歸」，其3歲兒子阿奇(Archie)及1歲女兒莉莉貝(Lilibet)，可能將不會再踏足英國，查理斯跟一對孫兒恐就此斷絕來往。

未知是否出於此原因，英國《星期日郵報》另引消息指查理斯有意讓亨利夫婦入住白金漢宮內、曾是安德魯王子住所的單位Chamber Floor。Chamber Floor本來是安德魯在倫敦的住處，但在他捲入與美國已故富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)有關的性醜聞案後，便被趕出Chamber Floor，同時拔除「殿下」頭銜與軍階。另有指亨利夫婦一直想入住白金漢宮。