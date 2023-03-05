英國王室｜查理斯心軟？收回大宅後 欲讓亨利夫婦住進白金漢宮 疑驚無得見孫仔孫女

英國亨利王子夫婦日前被王室收回在英國的寓所浮若閣摩爾宮(Frogmore Cottage)後，有消息稱父王查理斯三世無意趕盡殺絕，有意把白金漢宮內一單位撥作亨利夫婦返英時的住處。消息人士並說，一旦亨利夫婦在英國「無家可歸」、不再受王室保護，恐難以返英，意味查理斯將再難以跟亨利一對分別3歲及1歲的子女保持關係，這有可能是令查理斯「心軟」的原因。
英國王室｜消息人士︰若「無家可歸」亨利或難以返英
英國《星期日電訊報》引述消息人士稱，亨利及妻子梅根認為，如返英時要住在沒有王室保護的地點，將令未來的返國計劃，變得「非常複雜」。消息人士直言查理斯的「收屋」決定，「不單止關乎他的兒子(亨利)，也關乎他的孫兒」，若亨利夫婦在英「無家可歸」，其3歲兒子阿奇(Archie)及1歲女兒莉莉貝(Lilibet)，可能將不會再踏足英國，查理斯跟一對孫兒恐就此斷絕來往。
未知是否出於此原因，英國《星期日郵報》另引消息指查理斯有意讓亨利夫婦入住白金漢宮內、曾是安德魯王子住所的單位Chamber Floor。Chamber Floor本來是安德魯在倫敦的住處，但在他捲入與美國已故富商愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)有關的性醜聞案後，便被趕出Chamber Floor，同時拔除「殿下」頭銜與軍階。另有指亨利夫婦一直想入住白金漢宮。
英國王室｜查理斯擬重新調配多名王室成員住處
報道以「旋轉木馬」形容查理斯的計劃︰讓安德魯遷入本是亨利夫婦住處、有5房的浮若閣摩爾宮、讓王儲威廉搬入目前是安德魯住處、有30間房的溫莎莊園王家莊園(Royal Lodge)，而目前威廉夫婦位於溫莎堡附近的住處、只得4房的阿德萊德大宅(Adelaide Cottage)，則讓安德魯女兒尤金妮公主(Princess Eugenie)遷入。
據報目前懷有第二胎的尤金妮，本來向亨利暫租浮若閣摩爾宮，隨著查理斯「收樓」已遷出。另據悉，安德魯抗拒遷入浮若閣摩爾宮的原因，是他已在王家莊園住了20年，也不想「大屋搬細屋」。威廉夫婦據報同樣不想搬，夫婦目前「非常享受」住在阿德萊德大宅，但王室認為威廉及夫人凱特身為未來國王及王后，該屋對他們來說太細，部署保安人員也有困難。
英國王室｜王室邀出席父王加冕禮 亨利未表態
此外，查理斯的加冕禮將於5月6日舉行，王室未有如外界猜測封殺亨利，《星期日郵報》指王室已向亨利夫婦發邀請，反而是夫婦未有表明會否出席。