英國王室｜查理斯與凱特相繼患癌 流言四起 粉絲細數7大悲劇心疼威廉王子

凱特健康｜父妻相繼患癌流言四起 粉絲細數7大悲劇心疼威廉王子

英國王室近來不平靜，查理斯三世、凱特王妃相繼宣布罹癌。父親、妻子患病也讓王室重擔落在威廉王子（Prince William）身上，有王室粉絲就整理出威廉遭逢「7大悲劇」，引發共鳴。 努力維繫君主制的存在 一名英國王室粉絲「Canellecitadelle」23日在X平台上發文，列出威廉王子的「7大悲劇」： 一、在一場悲慘事故中失去母親（指戴安娜王妃在1997發生車禍意外離世） 二、祖父母在2年內相繼離世（菲臘親王2021年去世，女王伊利沙白二世2022年逝世） 三、關係疏遠的親兄弟（弟弟哈里王子脫離王室）

四、父親正在與癌症作鬥爭（查理斯三世罹癌） 五、妻子正在與癌症作鬥爭（凱特王妃罹癌） 六、3個不到11歲的子女需要他照料（佐治王子10歲、莎樂公主8歲、路易王子5歲） 七、正努力維繫君主制的存在，並在面對一切困難時仍保持堅毅，默默付出 威廉王子的人生面臨了接二連三的困境，讓這名粉絲忍不住表示，「未來的國王也是人，需要好好休息」。

Prince William

• Lost Mother in a tragic accident

• Lost Grandmother and grandfather in the space of 2 years.

• Estranged spiteful brother

• His Father is battling cancer

•His wife is battling cancer

•Has 3 children under 11 to protect and raise.

• He is trying to keep… pic.twitter.com/TpiBt97yZw — Canellecitadelle (@Canellelabelle) March 22, 2024