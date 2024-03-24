英國王室｜查理斯與凱特相繼患癌 流言四起 粉絲細數7大悲劇心疼威廉王子

英國王室近來不平靜，查理斯三世、凱特王妃相繼宣布罹癌。父親、妻子患病也讓王室重擔落在威廉王子（Prince William）身上，有王室粉絲就整理出威廉遭逢「7大悲劇」，引發共鳴。
努力維繫君主制的存在
一名英國王室粉絲「Canellecitadelle」23日在X平台上發文，列出威廉王子的「7大悲劇」：
一、在一場悲慘事故中失去母親（指戴安娜王妃在1997發生車禍意外離世）
二、祖父母在2年內相繼離世（菲臘親王2021年去世，女王伊利沙白二世2022年逝世）
三、關係疏遠的親兄弟（弟弟哈里王子脫離王室）
四、父親正在與癌症作鬥爭（查理斯三世罹癌）
五、妻子正在與癌症作鬥爭（凱特王妃罹癌）
六、3個不到11歲的子女需要他照料（佐治王子10歲、莎樂公主8歲、路易王子5歲）
七、正努力維繫君主制的存在，並在面對一切困難時仍保持堅毅，默默付出
威廉王子的人生面臨了接二連三的困境，讓這名粉絲忍不住表示，「未來的國王也是人，需要好好休息」。
雜誌爆料威廉背着凱特出軌
事實上，凱特王妃自1月因接受腹部手術而消失在公眾視野，引發外界猜測，謠言與陰謀論四起。不僅有八卦雜誌爆料威廉背着凱特出軌，甚至有人傳言凱特可能早已因病離世。直到凱特22日透過預錄影片向大眾宣布罹癌，正在接受預防性化療，親身解答消失之謎，才平息滿天飛的謠言。
這篇帖文引起不少人的共鳴，截至目前已累積近2,000則留言。網友表示，「我對威廉王子表現出的力量感到驚訝，我和我丈夫正經歷類似事情，這真的很難熬。我的心與他們同在，願上帝保佑他們」、「欲戴王冠必承其重，願上帝賜予他力量」、「相信威廉王子一定能度過難關的」、「別忘了那可怕傷人的流言蜚語與八卦」。
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