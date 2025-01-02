英國王室｜梅根沙灘仙氣片段賀2025 被揭穿崩遭嘲作狀(有片)

英國哈里王子夫人梅根，日前趁新一年來臨，在美國加州一處海灘，拍攝一段仙氣短片慶祝2025年到來。但看似率性自然的片段，被眼利的人發現「穿崩」露餡，揭示經過精心設計，令網民紛稱嘔心。
片段可見一身素服的梅根，朝著太海奔往，之後在白茫茫的環境及浪花輕輕拍岸下，在沙灘上寫出「2025」，然後向鏡頭回眸一笑跑走。
這仙氣片段主角若段成某某女星，相信會溫暖民心，但由梅根「主演」則似乎辣㷫了不少英國網民。英媒並指出，梅根這片段明顯穿崩，她在「投奔怒海」途中，身邊地面隱約可見曾被寫上「2025」，相信梅根的片段並沒有所展示的那麼率性和隨心，而是經過綵排及反覆拍攝，以追求完美版本。
梅根「投奔怒海」連環圖︰
哈里梅根｜網民狠批︰他們沒有一件事是自然的！
報道一出，有近1,000則留言旋即湧現，最多人認同的留言批評哈里和梅根「他們沒有一件事是自然和即興的。一切都經過無數次綵排」，有逾1,900人讚好。
不少人認為片段「老尷」，「她明顯已經做了多次嘗試，增加其尷尬程度」、「令人尷尬。 她咯咯笑，表現得像個6歲的孩子。我想知道他們拍了多少次才拍到。一點都不可愛」、「無法想像有中年婦人會想拍下在沙灘上咯咯地笑，並著孩子一樣奔跑，然後在沙灘上寫下2025的片段。我也對留在現場拍攝無數次的丈夫感到好奇」。