英國王室｜梅根沙灘仙氣片段賀2025 被揭穿崩遭嘲作狀(有片)

英國哈里王子夫人梅根，日前趁新一年來臨，在美國加州一處海灘，拍攝一段仙氣短片慶祝2025年到來。但看似率性自然的片段，被眼利的人發現「穿崩」露餡，揭示經過精心設計，令網民紛稱嘔心。

片段可見一身素服的梅根，朝著太海奔往，之後在白茫茫的環境及浪花輕輕拍岸下，在沙灘上寫出「2025」，然後向鏡頭回眸一笑跑走。

這仙氣片段主角若段成某某女星，相信會溫暖民心，但由梅根「主演」則似乎辣㷫了不少英國網民。英媒並指出，梅根這片段明顯穿崩，她在「投奔怒海」途中，身邊地面隱約可見曾被寫上「2025」，相信梅根的片段並沒有所展示的那麼率性和隨心，而是經過綵排及反覆拍攝，以追求完美版本。