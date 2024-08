英國王室｜梅根爆「曾有自殺念頭」惹高度關注 為何竟仍引來批評？

英國哈里王子夫人梅根近日接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時,再次自爆曾有自殺念頭,引起網民關注,但不少英國網民因一原因並不同情她。

43歲的梅根其實早於2021年接受奧花雲費專訪時,已第一次提及自殺念頭,當時她說嫁入王室後承受巨大壓力,令她「不能獨自一人」(couldn't be left alone),並曾跟丈夫哈里透露自己「不想再活下去」(didn't want to be alive anymore),又抨擊白金漢宮的人力資源部門無視了她尋求幫助的請求,因為她不是 「受薪僱員」。

英國王室|梅根呼籲民眾說出心聲

梅根慶幸當時有把心聲說出來,如今她及哈里上CBS,宣傳其發起的關注網路兒童安全運動The Parents' Network,期間梅根再度談及她過去曾有自殺念頭的經歷,希望勸勉民眾坦誠說出內心感受,也想鼓勵民眾多加留意身邊親朋好友的情緒及精神狀況等。梅根在今次訪問中說︰「當你經歷任何程度的痛苦或創傷時,我認為療愈旅程的一部分是,也是於我而言,就是真真正正地以開放態度談論它」。