英國王室｜梅根爆「曾有自殺念頭」惹高度關注 為何竟仍引來批評？

英國哈里王子夫人梅根近日接受美國哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時，再次自爆曾有自殺念頭，引起網民關注，但不少英國網民因一原因並不同情她。
43歲的梅根其實早於2021年接受奧花雲費專訪時，已第一次提及自殺念頭，當時她說嫁入王室後承受巨大壓力，令她「不能獨自一人」(couldn't be left alone)，並曾跟丈夫哈里透露自己「不想再活下去」(didn't want to be alive anymore)，又抨擊白金漢宮的人力資源部門無視了她尋求幫助的請求，因為她不是 「受薪僱員」。
英國王室｜梅根呼籲民眾說出心聲
梅根慶幸當時有把心聲說出來，如今她及哈里上CBS，宣傳其發起的關注網路兒童安全運動The Parents' Network，期間梅根再度談及她過去曾有自殺念頭的經歷，希望勸勉民眾坦誠說出內心感受，也想鼓勵民眾多加留意身邊親朋好友的情緒及精神狀況等。梅根在今次訪問中說︰「當你經歷任何程度的痛苦或創傷時，我認為療愈旅程的一部分是，也是於我而言，就是真真正正地以開放態度談論它」。
梅根直言自己當年公開的心路歷程，已經是輕描淡寫，希望其他人會認真看待求助聲音，而不要不信，「我永遠不希望有人不被相信」。梅根表示，如果她公開自己的心路歷程，能夠拯救某人，或鼓勵別人關心他們，而不是扮作一切安好，她深感值得。
英國王室｜網民不領情︰梅根講太多大話
報道一出，吸引逾5,800則留言及逾3,700次轉發。梅根如此好意，但英媒及當地網民似乎不太領情，英媒特別點出，梅根說以上的話時，「戴著價值12.8萬鎊的卡地亞頸鏈，以及1,485鎊的Ralph Lauren配飾」。有網民則指，梅根口口聲聲說「不想有人不被相信」，「但問題是，她說過太多被證實是虛構的故事及聲明，人們很難相信她說的話」，此留言獲逾7,600個讚好；亦有人批評梅根及哈里一向「只顧為自己發聲，以及能夠獲得甚麼好處」，如今卻忽然以情緒專家自居，獲逾8,400個讚好。另有評論員認為，哈里夫婦曾多次在受訪時批評王室家人，如今卻想討論網絡欺凌，公信力欠奉。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222
生命熱線：2382 0000
明愛向晴軒：18288
社會福利署：2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
東華三院芷若園：18281
醫管局精神健康專線：2466 7350
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk