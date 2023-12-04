英國王室｜梅根自覺更有本事 不甘屈於凱特之下慈善活動無發言權

英國亨利王子妻子梅根最近因好友的新書《Endgame》再成焦點，該書荷蘭文版本直指梅根老爺英王查理斯，以及妯娌、王妃凱特是發表「種族歧視」言論的「真兇」。梅根與凱特由梅根籌備婚禮起已鬧出不少風波，包括她聲稱姪女夏洛特公主試穿花女裙時，實情是凱特搞喊她，對方卻獲維護。有報道指，兩人「不和」或源自梅根自覺其成功靠自己苦幹，但於王室架構中，卻屈居於毫無成就的凱特之下做「老二」；梅根認為在部分公開活動中，她自己較凱特更有權發表講話。

英國王室｜父親妻子被指涉種族歧視 王儲威廉考慮採取行動

有內幕人士向英國《每日電訊報》聲稱，梅根感覺「她是靠自己努力的女性，而凱特甚至根本無自己的事業。」該消息人士表示，在2018年2月一個王室慈善基金論壇上，亨利夫婦和哥哥威廉夫婦的緊張關係可明顯察覺，「梅根似乎認為她較其大嫂更有權發表講話，對方嫁入王室時寂寂無名，而梅根視自己為慈善家，在慈善方面可教威廉和凱特一些事」。梅根加入王室時，也難以接受王室慈善基金已建立起來，沒有她插足之處。

亨利王子與梅根脫離王室定居美國，於接受名嘴奧花雲費專訪時，提及有王室成員在兒子阿奇出生前，問他的「膚色會有多黑」。兩人當時強調並非出於當時仍在生的英女王與王夫菲臘親王之口，英女王隨即發聲明稱「雙方記憶有出入」，以平息事件。料不到兩年多後，因亨利夫婦好友斯科比(Omid Scobie)的新書《Endgame》再度成焦點，英國《每日郵報》指英王查理斯與王儲威廉稍後將就該書內容會面商討，因父親和妻子被點名，相信威廉會採取行動，對亨利和梅根來說可能會有嚴重後果。