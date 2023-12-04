英國王室｜梅根自覺更有本事 不甘屈於凱特之下慈善活動無發言權

英國亨利王子妻子梅根最近因好友的新書《Endgame》再成焦點，該書荷蘭文版本直指梅根老爺英王查理斯，以及妯娌、王妃凱特是發表「種族歧視」言論的「真兇」。梅根與凱特由梅根籌備婚禮起已鬧出不少風波，包括她聲稱姪女夏洛特公主試穿花女裙時，實情是凱特搞喊她，對方卻獲維護。有報道指，兩人「不和」或源自梅根自覺其成功靠自己苦幹，但於王室架構中，卻屈居於毫無成就的凱特之下做「老二」；梅根認為在部分公開活動中，她自己較凱特更有權發表講話。
英國王室｜父親妻子被指涉種族歧視 王儲威廉考慮採取行動
有內幕人士向英國《每日電訊報》聲稱，梅根感覺「她是靠自己努力的女性，而凱特甚至根本無自己的事業。」該消息人士表示，在2018年2月一個王室慈善基金論壇上，亨利夫婦和哥哥威廉夫婦的緊張關係可明顯察覺，「梅根似乎認為她較其大嫂更有權發表講話，對方嫁入王室時寂寂無名，而梅根視自己為慈善家，在慈善方面可教威廉和凱特一些事」。梅根加入王室時，也難以接受王室慈善基金已建立起來，沒有她插足之處。
亨利王子與梅根脫離王室定居美國，於接受名嘴奧花雲費專訪時，提及有王室成員在兒子阿奇出生前，問他的「膚色會有多黑」。兩人當時強調並非出於當時仍在生的英女王與王夫菲臘親王之口，英女王隨即發聲明稱「雙方記憶有出入」，以平息事件。料不到兩年多後，因亨利夫婦好友斯科比(Omid Scobie)的新書《Endgame》再度成焦點，英國《每日郵報》指英王查理斯與王儲威廉稍後將就該書內容會面商討，因父親和妻子被點名，相信威廉會採取行動，對亨利和梅根來說可能會有嚴重後果。
英國王室｜「無想過公開英王查理斯或凱特涉種族歧視」
斯科比爆料後，英國王室家庭一如以往對任何揣測傳聞一律不回應和如常生活，但王室仍有可能採取法律行動。消息人士稱，一切由英王查理斯下最終決定。另有王室消息人士表示，「思想正常的人都會期待一個道歉，誰不會？在書中被錯誤標籤為種族歧視者是嚴重的指控，必須嚴肅看待。所有選項都會考慮。」接近亨利王子夫婦的人士稱，梅根從來沒有想過公開英王查理斯或凱特是涉族歧視言論的王室成員，有關信件非由她身邊的人外洩給斯科比。