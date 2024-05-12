英國王室｜梅根訪尼日利亞突「認祖歸宗」稱「我國」遭網民鬧爆

英國哈里王子及夫人梅根親善訪問非洲國家尼日利亞，梅根在出席一場女性領袖峰會時發表講話，突稱尼日利亞是「我的國家」(my country)，惹來網民猛烈炮火。
身穿火紅色長裙的梅根在峰會上向觀眾說，遲了一個小時到場的她表示︰「非常感謝你們如此熱情地歡迎我和我丈夫，來到這個國家……我的國家」，「我感到受寵若驚、榮幸和鼓舞。我們抵達後的24小時獲得熱烈反應，我很快意識到我要多穿顏色鮮艷的衣服，才能配合你們每一位」。
梅根哈里訪問尼日利亞︰
哈里梅根｜梅根自稱年輕女性「榜樣」網民反白眼
梅根曾於2022年表示從基因測試中得知自己有「43%尼日利亞血統」，如今她在尼日利亞現場被問及對此有何感受時，表示她第一時間「打電話給我媽媽，因為我想知道她是否知道這一點」。當主持人跟她說她現在「已經回家」，梅根回答說稱希望自己夠恰如其份地成為當地眾多年輕女性的榜樣。
哈里梅根｜網民︰是榜樣就不會遲到一個鐘頭！
梅根的有關報道令人驚訝地獲得逾6,000則留言回應，網民顯然對她身為美國人、聯同哈里背叛英國王室，又忽然在尼日利亞「認祖歸宗」感到錯亂，有美國網民說「我有50%蘇格蘭血統，但我去蘇格蘭也不會說那是我的國家，我又不是在那裡長大」，留言獲得逾2,800個讚好。另有人不屑梅根自稱「榜樣」，「好榜樣不會遲到一個鐘頭，明顯她的時間較觀眾的時間寶貴」，獲得逾3,500個讚好；另有人說「遲一個小時實在有欠尊重，如果她對血統那麼自豪，為甚麼不穿出自尼日利亞設計師手筆的服裝出席？」也有人取笑梅根愛到處自稱慈善家。