英國王室｜梅根訪尼日利亞突「認祖歸宗」稱「我國」遭網民鬧爆

英國哈里王子及夫人梅根親善訪問非洲國家尼日利亞，梅根在出席一場女性領袖峰會時發表講話，突稱尼日利亞是「我的國家」(my country)，惹來網民猛烈炮火。

身穿火紅色長裙的梅根在峰會上向觀眾說，遲了一個小時到場的她表示︰「非常感謝你們如此熱情地歡迎我和我丈夫，來到這個國家……我的國家」，「我感到受寵若驚、榮幸和鼓舞。我們抵達後的24小時獲得熱烈反應，我很快意識到我要多穿顏色鮮艷的衣服，才能配合你們每一位」。

梅根哈里訪問尼日利亞︰