英國王室｜決裂！威廉哈里「兩年無交談」登基亦無意邀請哈里

英國75歲國王查理斯三世患癌,健康狀況持續惹關注,王儲威廉相信為萬一發生的事做好準備。英國傳媒報道,威廉一旦登基,據報並無計劃邀請弟弟哈里出席典禮,反映兄弟決裂程度或比外界想像更嚴重。

英國王室|威廉哈里對上一次交談 為已故女王國葬時

報道並指,曾經關係密切的威廉哈里,已有接近兩年時間沒有交談或通話(have not spoken in nearly two years),關係疏離,有好友形容這結果令人「非常悲傷」。二人對上一次談話,已是已故女王伊利沙伯二世國葬時。