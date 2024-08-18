英國王室｜決裂！威廉哈里「兩年無交談」登基亦無意邀請哈里

報道並指，曾經關係密切的威廉哈里，已有接近兩年時間沒有交談或通話(have not spoken in nearly two years)，關係疏離，有好友形容這結果令人「非常悲傷」。二人對上一次談話，已是已故女王伊利沙伯二世國葬時。

哈里梅根到訪哥倫比亞︰

英國王室｜哈里梅根送上祝福 未獲威廉凱特回應

今年較早時，威廉夫人凱特亦宣布患癌，當時已有報道指，哈里及夫人梅根跟大眾一樣，直至凱特公開宣布才知道她患癌，私下並沒有接到威廉及凱特的通知。據消息人士稱，哈里梅根之後曾私下向威廉及望剴特送下祝福，但也得不到回應。

英國王室｜哈里梅根訪哥倫比亞 英媒指「假王室」訪問

哈里梅根除了在Netflix紀錄片及哈里自傳中爆料外，據報亦因脫離王室後，卻仍然四處外訪並獲得儼如王室的招待已引起王室中人不滿，英媒形容目前哈里梅根又在哥倫比亞進行為期4日的「假王室」訪問('faux-royal' tour)，獲當地大量警力保護，並參觀了學校、出席植樹活動及跟當地學生學習打鼓等。