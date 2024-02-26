英國王室｜消息︰威廉繼位計劃已啟動 查理斯病況或較想像嚴重 亨利無份參與

英王查理斯三世患癌，但王室未有公布所患的是哪一種癌症，只稱並非前列腺癌。英媒引述王室專家稱，王儲威廉的繼位計劃「已經啟動」(has now begun)，反映查理斯的病情，或較外界想像嚴重。
《每日鏡報》引述王室及作家Tom Quinn，聲稱「威廉作為核心的繼位計劃已經開始——王室人員本來預計查理斯可以維持健康至80幾歲，屆時才有需要展開繼位計劃，但事實是計劃已經展開，顯示查理斯的癌症較我們被引導相信的更加危險。」
查理斯、威廉及亨利︰
英國王室｜亨利無份參與兄長繼位計劃「佢郁啲就搵傳媒」
至於「叛離」王室的亨利王子，儘管在父王宣布患癌後，第一時間飛返英國探望，但仍然被排除參與繼位計劃。Quinn表示，「繼位計劃是高度秘密，沒有人相信亨利參與其中，原因很簡單，只要他覺得有任何形式的輕視或感到沒有得到他認為應得的，他就會直接跟傳媒說」。
較早前另有報道指，亨利極速飛返英國，被視為與父王及王室一次可一不可再的破冰大好機會，最終父子見面短聚，但據報原來亨利當日想去查理斯休養的桑德靈厄姆莊園(Sandringham)見父王，並住上幾日，但卻慘吃「閉門羹」，僅被安排在官邸克拉倫斯宮(Clarence House)短暫見面，原因是王室驚「以後都擺脫不了他」(they'd never get rid of him)。