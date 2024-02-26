英國王室｜消息︰威廉繼位計劃已啟動 查理斯病況或較想像嚴重 哈里無份參與

英王查理斯三世患癌，但王室未有公布所患的是哪一種癌症，只稱並非前列腺癌。英媒引述王室專家稱，王儲威廉的繼位計劃「已經啟動」(has now begun)，反映查理斯的病情，或較外界想像嚴重。

《每日鏡報》引述王室及作家Tom Quinn，聲稱「威廉作為核心的繼位計劃已經開始——王室人員本來預計查理斯可以維持健康至80幾歲，屆時才有需要展開繼位計劃，但事實是計劃已經展開，顯示查理斯的癌症較我們被引導相信的更加危險。」

查理斯、威廉及哈里︰