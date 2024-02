英國王室｜消息︰威廉繼位計劃已啟動 查理斯病況或較想像嚴重 哈里無份參與

英王查理斯三世患癌,但王室未有公布所患的是哪一種癌症,只稱並非前列腺癌。英媒引述王室專家稱,王儲威廉的繼位計劃「已經啟動」(has now begun),反映查理斯的病情,或較外界想像嚴重。

較早前另有報道指,哈里極速飛返英國,被視為與父王及王室一次可一不可再的破冰大好機會,最終父子見面短聚,但據報原來哈里當日想去查理斯休養的桑德靈厄姆莊園(Sandringham)見父王,並住上幾日,但卻慘吃「閉門羹」,僅被安排在官邸克拉倫斯宮(Clarence House)短暫見面,原因是王室驚「以後都擺脫不了他」(they'd never get rid of him)。