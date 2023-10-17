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國際
2023-10-17 19:51:24

英國王室｜碧翠絲公主被嘲「時裝鬧劇」餅乾擺上頭 打扮似「白兵」高人相救結果變成咁

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英國王室｜碧翠絲公主2011年這頂「餅乾」帽，令她成為國際笑柄。(路透社)

英國王室｜碧翠絲公主2011年這頂「餅乾」帽，令她成為國際笑柄。(路透社)

英國安德魯王子長女碧翠絲公主(Princess Beatrice)過去曾有「時裝鬧劇」的稱號，最經典的打扮莫過戴上一頂猶如一大塊鹽味卷餅(pretzel)的奇怪帽子現身，另曾因穿上一套黑白色圖案裙，而令她被取笑似猶如電影《星球大戰》中的「白兵」(Storm Trooper)。

然而，英媒指碧翠絲公主5年前踏入30歲後，獲得高人指點，如今已摵甩「時裝鬧劇」稱號，晉身為王室中最有時尚觸覺的成員之一。碧翠絲公主近年多次出席公開場合的打扮，被讚優雅大方，再也不見以前的「獨特品味」。

碧翠絲公主過去的時裝災難︰

 

英國王室｜碧翠絲公主的「餅乾帽」曾是國際笑話。(路透社) 鹽味卷餅。(互聯網) 英國王室｜碧翠絲公主2016年的這身打扮被指似「白兵」。(互聯網) 《星戰》中的白兵。(互聯網) 英國王室｜碧翠絲公主另一頂獨特帽子。(互聯網) 英國王室｜碧翠絲公主另一頂獨特帽子。(互聯網) 英國王室｜碧翠絲公主另一頂獨特帽子。(互聯網) 英國王室｜碧翠絲公主的「餅乾帽」曾是國際笑話。(路透社) 英國王室｜碧翠絲公主的「餅乾帽」曾是國際笑話。(路透社) 英國王室｜碧翠絲公主2016年的這身打扮被指似「白兵」。(互聯網)

英國王室｜「社交界秘密武器」為碧翠絲公主改頭換面

據報指點碧翠絲公主的高人是被譽為「社交界秘密武器」的女造型師巴金漢姆(Olivia Buckingham)，她向碧翠絲公主推介了一系列的設計師，包括The Vampire's Wife、Self Portrait、Monique Lhuillier和Emilia Wickstead，還有Manolo Blahnik和Chopard等品牌的配飾。巴金漢姆直言，「我喜歡挑戰客戶的極限，但同時也要維持他們真實的風格」，「我不希望單方面替對方造型，而是享受給予他們創意自由，然後我們在中間達成共識，打造出一個神奇的造型」。

巴金漢姆強調，她和碧翠絲公主的關係是建立在友誼上，故「在選擇最終造型時，整個過程都是互相合作而成」，「我們會討論她將會出席的活動性質，以及哪種風格適合，包括珠寶和鞋子等細節」，「我們都相信，若女性可透過服裝獲得自信和力量，就應該利用這一點。」

經改造後的碧翠絲公主︰

經改造後的碧翠絲公主 經改造後的碧翠絲公主 經改造後的碧翠絲公主 經改造後的碧翠絲公主 經改造後的碧翠絲公主
萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖） 萬聖節活動｜香港旅遊發展局哈囉威香港Hallo Hong Kong Halloween（am730製圖）
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