英國王室｜碧翠絲公主被嘲「時裝鬧劇」餅乾擺上頭 打扮似「白兵」高人相救結果變成咁

英國安德魯王子長女碧翠絲公主(Princess Beatrice)過去曾有「時裝鬧劇」的稱號，最經典的打扮莫過戴上一頂猶如一大塊鹽味卷餅(pretzel)的奇怪帽子現身，另曾因穿上一套黑白色圖案裙，而令她被取笑似猶如電影《星球大戰》中的「白兵」(Storm Trooper)。

然而，英媒指碧翠絲公主5年前踏入30歲後，獲得高人指點，如今已摵甩「時裝鬧劇」稱號，晉身為王室中最有時尚觸覺的成員之一。碧翠絲公主近年多次出席公開場合的打扮，被讚優雅大方，再也不見以前的「獨特品味」。

碧翠絲公主過去的時裝災難︰