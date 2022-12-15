英國王室｜紀錄片下半部 亨利王子爆遭兄長威廉大聲呼喝

英國王室｜暗指威廉公關團隊爆料「抹黑」

亨利夫婦在2020年3月「脫離」王室、不再履行王室成員職責，兩人指是希望脫離傳媒的騷擾，在美國展開新生活，梅根在紀錄片中指壓力大到曾萌生自殺念頭，又指英國王室一直排斥她，視她為「外來生物」。亨利則指《每日郵報》的負面報道，導致梅根流產。他又指控，家人非單沒有阻止傳媒對他與梅根的負面報道，還參與其中，「這是一場骯髒的遊戲。當中有外洩，但同時也有作故仔」。當公關團隊想移除不理他們「主子」負面報道，他們會以其他人的故事作交換。亨利指兄長威廉見到父親查理斯辦公室過往做過的一切，並同意不會重蹈覆轍，「我寧願被傳媒摧毀，也不會同流合污，或與他們做交易；見到我兄長的辦公室做出我們曾承諾不會做的事，我感到心碎」。