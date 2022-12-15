英國王室｜紀錄片下半部 亨利王子爆遭兄長威廉大聲呼喝

英國亨利王子在今日播出的Netfilx紀錄片《哈利王子與梅根》(Harry & Meghan)下半部中，矛頭指向兄長王儲威廉和父親英王查理斯三世。2020年1月他與英女王和父兄召開「緊急峰會」談論脫離王室的問題，希望只是「半退」出王室，但卻遭威廉大聲呼喝，「我感到可怕，兄長高聲呼喝我，父親所說的又不真實，祖母只是安靜地坐在那裡，似乎照單全收」。
英國王室｜暗指威廉公關團隊爆料「抹黑」
亨利夫婦在2020年3月「脫離」王室、不再履行王室成員職責，兩人指是希望脫離傳媒的騷擾，在美國展開新生活，梅根在紀錄片中指壓力大到曾萌生自殺念頭，又指英國王室一直排斥她，視她為「外來生物」。亨利則指《每日郵報》的負面報道，導致梅根流產。他又指控，家人非單沒有阻止傳媒對他與梅根的負面報道，還參與其中，「這是一場骯髒的遊戲。當中有外洩，但同時也有作故仔」。當公關團隊想移除不理他們「主子」負面報道，他們會以其他人的故事作交換。亨利指兄長威廉見到父親查理斯辦公室過往做過的一切，並同意不會重蹈覆轍，「我寧願被傳媒摧毀，也不會同流合污，或與他們做交易；見到我兄長的辦公室做出我們曾承諾不會做的事，我感到心碎」。
英國王室｜亨利：我決定離開王室 梅根從沒有要求
亨利舉例說，王室以他及威廉的名義發聲明，否認有報道指威廉迫使亨利夫婦脫離王室，但有關聲明卻未有取得他的同意，「我不敢相信沒有人請求我的批准，以我的名義發表這種聲明」。亨利又強調是他決定不擔任王室高級成員職務，不是如外界所指是梅根迫他脫離王室，「事實是，這是我的決定，她從來沒有要求離開。我是為了自己而這樣做」。白金漢宮和威廉的辦公室肯辛頓宮至今仍拒絕回應紀錄片的內容。