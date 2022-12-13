英國王室｜美國主播：亨利王子需睇心理醫生　非一個愛發牢騷妻子

英國亨利王子與妻子梅根的Netflix紀錄片，除了惹來英國輿論批評，美國霍士新聞前名主播、天狼星衛星廣播主持Megyn Kelly看完首播後形容「難頂」，並認為亨利需要一個合資格的心理醫生，而不是一名「愛發牢騷、煩人覺醒思想」妻子，以走出少年時失去戴安娜王妃的喪母之痛。

亨利梅根紀錄片｜「他明顯未能走出母親早逝的創傷」

Kelly又批評該紀錄片引不起人有興趣觀看，甚至沉悶浪費時間，「無論你信不信，這對夫婦仍然會不斷抱怨」。她指亨利背負的情緒包袱「相當大」，「天啊，這個男子感到不安全……他明顯未能走出母親早逝的創傷」。她續稱，「這個男子需要治療，一個真正的心理醫生。這是他需要的，而不是一個愛發牢騷、有煩人覺醒思想的妻子。」Kelly又不同意梅根聲稱自己「沒有父親」，說：「她沒有父親？很滑稽。她確實有父親，他養育她、愛她、供她讀大學，不求回報。」即使梅根父親與狗仔隊「做戲」，拍下為出席其婚禮作準備以賺錢，「這是不好，但這真的是不可原諒嗎？」