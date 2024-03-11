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國際
2024-03-11 19:01:42

英國王室｜英媒驚揭王室疑多次改圖 黑白照超詭異 亦涉已故女王

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威廉一家這張黑白照，被數出多個不尋常之處。(互聯網)

威廉一家這張黑白照，被數出多個不尋常之處。(互聯網)

英國王室周日發布儲妃凱特在接受手術後休養至今的首張照片，本是美事一樁，然而照片未幾即被發現可能曾經「修圖」，6間國際通訊社先後把照片下架，令外界對於凱特實際病情有更多揣測。凱特最終於社文平台發文就事件致歉，承「作為業餘攝影師，有時會嘗試修圖」。英媒翻查以往的王室照片，指最少有3張亦疑有修圖痕跡，其中一張是威廉一家的黑白全家福，其餘兩張涉及已故女王伊利沙伯二世。

英國王室｜黑白照路易缺中指 地上「多了一條腿」

被翻舊帳的照片包括王儲威廉一家於去年聖誕節發布的全家福黑白照。有人指出，照片中路易王子搭在椅子扶手上的左手，缺少了中指，猶如被截肢一樣。此外，有人發現威廉與路易兩腿中間，似乎「多了一條腿」，令人不寒而慄；而威廉及凱特又看來只得一隻腳。

威廉一家的黑白照，路易中指離奇消失。(互聯網) 有網民指威廉及路易中間多了一條腿。(互聯網) 威廉一家的黑白照，威廉及路易中間似乎「多了一條腿」，但威廉另一隻腳卻「不見了」。(互聯網) 女王與菲臘親王的合照，被指手部陰影奇怪，令人看來似經過剪貼。(互聯網) 女王與菲臘親王的合照，被指手部陰影奇怪，令人看來似經過剪貼。(互聯網) 女王與多位曾孫的大合照，被指梳化位有接駁痕跡，懷疑是由兩張相合併而成。(互聯網) 女王與多位曾孫的大合照，被指梳化位有接駁痕跡，懷疑是由兩張相合併而成。(互聯網) 被四大通訊社下架的凱特最新近照。(互聯網) 凱特近照疑點包括夏洛特衫袖缺了一角。(互聯網) 凱特近照疑點包括拉鏈位不自然。(互聯網) 凱特近照疑點包括夏洛特的裙擺邊位不自然。(互聯網) 凱特近照疑點包括夏洛特頭髮不自然。(互聯網) 凱特最新近照的另一疑點是凱特似乎少了一隻手指。(互聯網) 再度引起議論的威廉黑白全家福。(互聯網)

不過有王室消息人士指，路易當時似乎只是自己「屈起」了中指，叫外界唔好亂諗；至於威廉及路易中間多了一條腿，則可能是光線問題；而威廉及凱特只得一隻腳則是角度問題。

英國王室｜女王菲臘親王合照 手部現陰影 如剪貼而成

另一張照片則於2020年菲臘親王99歲生日時發布，可見他跟女王在溫莎堡笑意盈盈的合照。據報當時已有網民發現，女王的手部有不自然的陰影，令手部向來像被剪貼上去。

英國王室｜女王與曾孫合照 梳化有接駁 疑經合成

同樣受質疑的還有一張女王在離世前數星期，跟凱特和其中多名曾孫在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡的合照，但照片中的梳化被指有疑似接駁的痕跡，懷疑是以超過一張相，結合這張大合照。

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