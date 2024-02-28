英國王室｜被喻為最靚仔王室成員　查理斯三世堂妹夫婿猝逝

英國白金漢宮宣布，國王查理斯三世的堂妹加布里埃拉．溫莎夫人(Lady Gabriella Windsor)的丈夫金斯頓(Thomas Kingston)日前猝逝，終年45歲。加布里埃拉．溫莎夫人與金斯頓家形容他的死亡對整個家庭帶來了巨大的打擊。

42歲的蓋布瑞拉．溫莎夫人是肯特郡邁克爾王子(Prince Michael of Kent)之女，麥可王子是已故伊利沙伯二世女王的堂弟。金斯頓是一名金融分析師，因外型英俊曾被外界封為王室最靚仔成員之一；2019年5月，他與交往多年的加布里埃拉．溫莎夫人在溫莎城堡聖喬治教堂舉行婚禮，已故伊利沙伯二世女王和丈夫菲臘親王亦有出席。