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國際
2024-02-28 11:33:00

英國王室｜被喻為最靚仔王室成員　查理斯三世堂妹夫婿猝逝

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被喻為最靚仔王室成員，查理斯三世堂妹夫婿猝逝。(資料圖片)

被喻為最靚仔王室成員，查理斯三世堂妹夫婿猝逝。(資料圖片)

英國白金漢宮宣布，國王查理斯三世的堂妹加布里埃拉．溫莎夫人(Lady Gabriella Windsor)的丈夫金斯頓(Thomas Kingston)日前猝逝，終年45歲。加布里埃拉．溫莎夫人與金斯頓家形容他的死亡對整個家庭帶來了巨大的打擊。

42歲的蓋布瑞拉．溫莎夫人是肯特郡邁克爾王子(Prince Michael of Kent)之女，麥可王子是已故伊利沙伯二世女王的堂弟。金斯頓是一名金融分析師，因外型英俊曾被外界封為王室最靚仔成員之一；20195月，他與交往多年的加布里埃拉．溫莎夫人在溫莎城堡聖喬治教堂舉行婚禮，已故伊利沙伯二世女王和丈夫菲臘親王亦有出席。

2019年5月與交往多年的加布里埃拉．溫莎夫人結婚。(網上圖片) 2019年5月與交往多年的加布里埃拉．溫莎夫人結婚。(網上圖片) 2019年5月與交往多年的加布里埃拉．溫莎夫人結婚。(網上圖片)

王室未有透露金斯頓死因

白金漢宮發言人表示，國王和王后已獲悉金斯頓去世的消息，並與所有認識他的人，一起悼念這位深受愛戴的家庭成員。金斯頓的妻子、加布里埃拉．溫莎夫人與金斯頓家發布聯合聲明，形容金斯頓是一位傑出的人，照亮了所有認識他的人的生活，並指他的死，對整個家庭帶來了巨大的打擊。

據英媒報道，整個王室皆處於震驚之中，報道指，金斯頓周日(25) 被發現倒臥在格洛斯特郡某處，下午約6時，救護員奉召到場，金斯頓當晚被宣布死亡。王室則未有透露金斯頓的原亡原因，以及具體地點。

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