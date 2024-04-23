英國王室｜路易王子6歲生日 威廉凱特慢半拍發相再惹猜測 究竟咩事？

20:40更新︰威廉凱特發布路易6歲生日照 英國王室最近好事多磨，先後有國王查理斯三世證實患癌，後再爆儲妃凱特患病、改圖，最終承認患癌的「連續劇」。王室內人氣最高成員之一的路易小王子，今天(23日) 6歲生日，本是王室接受粉絲祝福的大好機會，但英媒指，路易的父母威廉和凱特，一反多年慣例，未在正日一早便在網上發布路易生日照片，隨即再引來不滿和猜測，不少人表示理解但又有點擔心。幸好「遲到好過無到」，其後夫婦沒令粉絲失望，終於在IG發布了路易的6歲生日照。

威廉和凱特於過去5年，均有在路易生日發布他的近照，其中首兩年的照片攝於家中；3歲生日照片是路易在肯辛頓宮內踏單車；4歲生日照則在諾福克郡(Norfolk)一個海灘拍攝，而去年生日則是由凱特親自操刀為路易拍下可愛照片。

英國王室｜路易生日早上 威廉凱特社交平台無動靜 報道稱，上月有消息人士稱，儘管凱特爆出的「改圖風波」引發大混亂，但她和威廉仍然會發布路易的生日照，以「感謝公眾對孩子的愛和感情，並知道公眾有興趣在其生日時見到他們」 ，但強調尚未確定。報道並指，不少王室粉絲都盼望在今天一睹路易的最新生日照，然而威廉和凱特的社交媒體帳號，於路易生日的早上卻毫無動靜，令粉絲感到「失望」(disappointed)。