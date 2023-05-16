英國現假扮父親呃入籍簽證 開價最高10萬

假結婚辦居留聽到多，英國現在連扮老竇為孩子呃取入籍簽證也有。英國廣播公司(BBC)調查發現，有人在社交網稱可以幫非法移民孕婦的孩子辦入籍簽證，也有非法移民孕婦稱幫孩子找「父親」。不過，當中也有騙徒，其中一人給了1萬英鎊(約9.8萬港元)予一名男子假扮孩子父親，但在辦理孩子出世紙後才發現對方非英國公民。
入籍英國騙局｜中間人助尋「假爸爸」
BBC節目《Newsnight》調查報道指，這種呃簽證做法在英國不同地區都有，有中間人在英國尋找英國男子做「假爸爸」。「卧底」記者扮成一名非法居留孕婦，接觸名一叫Thai的中間人，對方向她說有多名英國籍男子可以扮孩子的父親，提供1.1萬英鎊(約10.7萬港元)「全包套餐」服務。Thai又稱，手續「非常容易」，會盡所有辦法替孩子取得英國護照。他之後介絕了一名叫Andrew的英國男子給卧底記者認識，Andrew會從收費中取得8,000英鎊(約7.8萬港元)，他在會面中亦展示了其英國護照證實是英國公民。BBC記者並未有付錢，之後接觸Thai，對方否認有不法行為，並對事件不知情。另一中間人Thi Kim則聲稱幫過數千名非法移民孕婦，又說她介紹的男性從未做過「假爸爸」。
入籍英國騙局｜給了錢「假爸爸」揭非英國公民
輿論認為當中入籍做法存漏洞，孩子與父親毋須做DNA親子監定，孩子的父親只要是英國公民，他出生後便可自動成為英國公民，而母親之後可以申請家庭簽證，這樣便可留在英國。據悉，在英國的印度、巴基斯坦和孟加拉等社區，這種欺騙入籍手法存在多年。記者也接觸過透過此方法為孩子取得英國籍的女子，其中一人給了9,000英鎊(約8.8萬港元)給一名男子，他並不是首次做「假爸爸」。另一女子則給了一名男子1萬英鎊，結果取得孩子出世紙後一天，才發現對方其實非英國公民，但孩子出世紙已填寫了對方資料，她和孩子目前仍留在英國。