英國現假扮父親呃入籍簽證 開價最高10萬

假結婚辦居留聽到多，英國現在連扮老竇為孩子呃取入籍簽證也有。英國廣播公司(BBC)調查發現，有人在社交網稱可以幫非法移民孕婦的孩子辦入籍簽證，也有非法移民孕婦稱幫孩子找「父親」。不過，當中也有騙徒，其中一人給了1萬英鎊(約9.8萬港元)予一名男子假扮孩子父親，但在辦理孩子出世紙後才發現對方非英國公民。

入籍英國騙局｜中間人助尋「假爸爸」

BBC節目《Newsnight》調查報道指，這種呃簽證做法在英國不同地區都有，有中間人在英國尋找英國男子做「假爸爸」。「卧底」記者扮成一名非法居留孕婦，接觸名一叫Thai的中間人，對方向她說有多名英國籍男子可以扮孩子的父親，提供1.1萬英鎊(約10.7萬港元)「全包套餐」服務。Thai又稱，手續「非常容易」，會盡所有辦法替孩子取得英國護照。他之後介絕了一名叫Andrew的英國男子給卧底記者認識，Andrew會從收費中取得8,000英鎊(約7.8萬港元)，他在會面中亦展示了其英國護照證實是英國公民。BBC記者並未有付錢，之後接觸Thai，對方否認有不法行為，並對事件不知情。另一中間人Thi Kim則聲稱幫過數千名非法移民孕婦，又說她介紹的男性從未做過「假爸爸」。