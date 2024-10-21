英國現廣東話「祈福黨」騙案　倫敦警發照片尋8大媽

英國傳媒報道，當地多個華人社區近日出現操廣東話的「祈福黨」騙徒，透過威嚇受害人的家屬正處險境等「老套」手段，需祈福消災騙走錢財，目前，已知有來自馬來西亞和越南的華僑女長者受騙。倫敦警方上周二（15日）發布8名「大媽疑犯」照片，呼籲公眾提供線索。

英國廣播公司（BBC）日前報道，祈福黨通常由3名女性組成，以廣東話華人女性長者「搭訕埋手」，先假裝有親人患病要尋找「中醫」，讓目標同行，及後向她稱親人正處於「危險」之中，要「祈福」消災，最終騙走名貴首飾和現金。倫敦警方指今年1月開始，多名受害人在倫敦伊斯靈頓（Islington）的教堂市場（Chapel Market）及利物浦路（Liverpool Road）附近地區遇到女騙徒。

一名居住在倫敦的六旬馬來西亞華裔女子孟妮憶述，她早前在西倫敦哈羅路（Harrow Road）遇到一名正在哭泣女子，被廣東話問到是否認識一名當地中醫，好替生病丈夫治病。此時另一人突然現身，並稱自己認識中醫，主動提出帶路。及後又遇到聲稱是中醫親戚的第3名女子說可幫忙，更預言孟妮婚姻出現問題，右腿還有劇烈疼痛，兒子3天內會發生意外死去，需交出金飾及現金「祈福保平安」。

孟妮說，因為她們保證物品會在祈福後歸還，對此感「放心」，其中一名女子跟隨她回家拿取首飾，然後又帶她去銀行取出4000英鎊存款，傳家之寶等貴重物品都被裝在一個膠袋。然而，當她回到家打開那個膠袋，發現已被偷龍轉鳳，只拿回一塊磚頭、一塊蛋糕和兩瓶水。