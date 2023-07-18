英國生活｜兩惡師奶萬聖節「扮鬼扮馬」尋仇 入屋刀刺另一婦兼淋漂白水 重囚10年

英國兩名已為人母的四十多歲婦人，竟因曾在Facebook上與另一女子吵架懷恨在心，而特意在萬聖節戴上面具闖入對方家中，用刀施襲並潑漂白水，造成事主多處受傷。兩婦最終被判囚10年、無限期禁止接近受害人。

兩名母親、43歲的萊維林(Kathryn Llewellyn)和45歲的摩根彼得絲(Teresa Morgan-Peters)因在Facebook的小糾紛，於去年萬聖節襲擊居於威爾斯Ystradgynlais的受害人史提芬絲(Philippa Stevens)。據檢方表示，萊維林先在萬聖節當晚3次打電話給受害人並大笑，之後便和摩根彼得絲一起戴上小丑面具破門而入施襲。

受害人史提芬絲被刺傷臉、頸、手臂、背部和大腿，並被潑濺漂白水。她憶述，起初「以為是朋友在開萬聖節玩笑」，但其後即心知不妙，「我看到兩個穿著小丑面具的人來到走廊。一個拿著一把刀向我走來，另一個人向我衝過來，潑漂白水在我身上。」