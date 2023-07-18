英國生活｜兩惡師奶萬聖節「扮鬼扮馬」尋仇 入屋刀刺另一婦兼淋漂白水 重囚10年

英國兩名已為人母的四十多歲婦人，竟因曾在Facebook上與另一女子吵架懷恨在心，而特意在萬聖節戴上面具闖入對方家中，用刀施襲並潑漂白水，造成事主多處受傷。兩婦最終被判囚10年、無限期禁止接近受害人。
兩名母親、43歲的萊維林(Kathryn Llewellyn)和45歲的摩根彼得絲(Teresa Morgan-Peters)因在Facebook的小糾紛，於去年萬聖節襲擊居於威爾斯Ystradgynlais的受害人史提芬絲(Philippa Stevens)。據檢方表示，萊維林先在萬聖節當晚3次打電話給受害人並大笑，之後便和摩根彼得絲一起戴上小丑面具破門而入施襲。
受害人史提芬絲被刺傷臉、頸、手臂、背部和大腿，並被潑濺漂白水。她憶述，起初「以為是朋友在開萬聖節玩笑」，但其後即心知不妙，「我看到兩個穿著小丑面具的人來到走廊。一個拿著一把刀向我走來，另一個人向我衝過來，潑漂白水在我身上。」
英國生活｜事主網上受辱後 向施襲者男友告狀成導火線
史提芬絲成功拔掉其中一名襲擊者的面具，但在黑暗中無法辨認出她是誰。她逃到朋友家後，身上滿是傷口和漂白水，「當我去到鄰居家時，才知黑色睡衣漂成橙色」，「她們想殺了我，她們想我死。她們知道自己在做甚麼。這是有計劃的，殘忍的，有協調的」。
涉案兩婦旋即被捕。史提芬絲說：「她們戴著面具，讓整個事情變得更加可怕，就像恐怖電影中的場景」，「儘管身體傷痕會痊愈，但我的心靈所受傷害是無法修復」。
據報案件的導火線是萊維林在網上以粗言穢語咒罵史提芬絲，史提芬絲發訊息給萊維林的男友告狀，但其男友不幫她，更恐嚇史提芬絲「小心點」，數日後她便被兩婦登門襲擊。