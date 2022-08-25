英國生活｜飛車屢剷入寧靜小區 大叔自資打造全英最奇減速路壆 點解結果仲衰？

移民英國，英國居住及生活環境，跟英國治安一樣是一大關注點。英國近日出現一則居住環境熱話，發生在也有不少移民英國港人落腳的肯特郡(Kent)一個小社區，本來寧靜的私家小路屢被抄捷徑的飛車入侵，濺起路面碎石擊破居民車窗，更危害在室外玩耍的兒童。一名大叔居民自資建造全英國最奇怪的減速路壆阻礙飛車，豈料弄巧反拙，大感後悔，幸最終用一個師奶都識嘅簡單招數搞掂！

英國生活｜大車高速抄捷徑 開入民居小路

現場是英國肯特郡城鎮惠斯塔布(Whitstable)一條私家路，於2018年遷入該處的大叔Adrian Kent表示，經常有外來車輛抄捷徑開入該路，無視5mph的車速限制，動軏開至逾40mph以上，不少更是大拖車等龐然巨物，多次把碎石濺入民居及打破居民座駕的車窗，險象環生，而他亦擔心常在屋外玩耍的孫兒會受傷。他跟居民商量後，翌年自資8,000英鎊(約7.4萬港元)，在該路上建造了減速路壆，成為「全英國有減速路壆的最短道路」。

英國住屋｜居民用簡單招數 阻外來車輛開入

Adrian的舉措獲居民讚賞，然而他旋即發現「蠢咗」。原來之後繼續有大車駛入該小路，一次有一輛混凝土車照樣駛入，懷疑沒有減速，駛上路壆時，車上混凝土隨即翻瀉至滿地都是，Adrian最終花了兩小時才完成清理。

Adrian承認花錢建造該路壆，既嘥錢又浪費時間。他後來想到用一個簡單方法解決外來快車問題——在路上擺放兩大盤植物堵路——終於令外來車輛無法再高速抄捷徑！Adrian指此舉非常成功，該路已回復平靜及安全。事件成為熱話後，有英國網民表示，其所住地區同樣受抄捷徑的超速車輛問題困擾，但因不屬私家路，居民無計可施，批評當局沒協助解決問題。