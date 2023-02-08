英國生活｜68歲祖母河邊拋麵包餵鴨被罰近千元爆爭議 當局認衰

住在湯布里奇20年的Watson，稱平日也有很多人餵鴨，從未聽過會被罰款。(互聯網)

英國一名68歲前女護士，日前把一小塊麵包丟給河中鴨子食用，旋即被政府人票控亂拋垃圾，罰款100英鎊(約940港元)。在區內住了20年的老婦，對餵鴨被罰款聞所未聞，稱她絕非亂拋垃圾，只是拋了一小塊麵包落河，並無弄髒地面，而麵包亦很快被鴨子吃掉。據報她致電向當局投訴時，接線生還只為她是在開玩笑。最終當局承認犯錯，向老婦退回罰款。

老婦Susan Watson於1月31日在肯特郡湯布里奇(Tonbridge)的麥德威河(River Medway)畔一處公家路徑，朝水裡拋下一塊麵包，「我很震驚。我記得有人從後跑來大叫『hello』。他說我已被拍下，指我犯了影響環境的罪行」。Watson憶述，「我問他可否先作警誡但他拒絕，他又說我的行為可被視為非法傾倒垃圾，那會更大罪。但其實那只是一塊麵包。」Watson指有關方面應該在河邊豎立警告牌，但該名人員說「市政府網站已寫明一切」。

住在湯布里奇20年的Watson，每日也會行經河畔小徑前往市中心，「我不是常常餵鴨，但那日我剛好有一片麵包皮，心想餵鴨子也不錯。很多人也這樣做，包括小孩」，從沒想過這原來「犯法」。市政府人員似乎也沒想過這是違法，「我致電市政府，聽電話的女士問我是否在開玩笑！他們說會回電給我，但從來沒有」。

英國生活｜市政府外判檢控亂拋垃圾

她深深不忿，但仍決定先繳交罰款，以免被重罰，「100鎊已是我返6個小時夜更的人工了。若是罰30鎊或給我警告，我也沒那麼生氣……太令人尷尬了，我一生從未被罰款，我還要在退休金提款來交」，「實在太瘋狂了。人人都以為我作故仔。」

據報當地市政府於去年10月起把打擊亂拋垃圾的任務外判於一間私人公司，由公司人員在城鎮及村落中巡邏。幸好市政府最終同意退回罰款，發言人稱「我們搞錯了」，指執法人員當日認為Watson把大量麵包拋落河，故指她犯法，但有關公司檢討後認為他判斷錯誤。