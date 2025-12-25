熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-25 12:15:00

英國男多次落藥致妻昏迷　聯同5男輪姦長達13年

分享：
英國男多次落藥致妻昏迷　聯同5男輪姦長達13年。（示意圖）

英國男多次落藥致妻昏迷　聯同5男輪姦長達13年。（示意圖）

一名英國男子菲臘楊格（Philip Young）遭控56項性犯罪，其中包括在2010年至2023年間多次對48歲的前妻（現已離婚）Joanne Young落藥意圖使其昏迷並與另外5名涉嫌男子輪姦。

受害人要求公開自己姓名

根據《CBS News》報道，菲臘楊格涉嫌在2010年至2023年間多次對妻子下藥，待其昏迷後強姦對方，另外還有5名男子涉案。值得關注的是，雖然英國法律會自動保護性犯罪受害者的身份，但受害者自願放棄了這項權利。相關機構在聲明中表示：「她要求在新聞稿中公開姓名，並正在接受專業人員和合作機構的輔導。」

adblk5

警方稱，另外5名被控涉輪姦的男子已獲保釋。6人將於周二在英格蘭西南部斯溫頓地方法院出庭，目前尚不清楚他們是否聘請了律師。

性暴力如何面對？（am730製圖） 性暴力如何面對？如選擇報警（am730製圖） 性暴力如何面對？不報警但有醫療需要（am730製圖） 性暴力如何面對？陪同支援（am730製圖）

報道指，菲臘楊格除了下藥侵犯妻子之外，還被控犯有偷窺罪、持有兒童不雅照片罪和持有極端照片罪等56項性犯罪，其犯罪行為據指控長達13年之久。

這起案件令人聯想到去年在法國的吉賽兒（Gisèle Pelicot）案件。吉賽兒的丈夫多明尼克（Dominique Pelicot）承認在近10年時間裡多向吉賽兒落藥並侵犯她，甚至還邀請了數十名其他男子輪姦。此事引起了國際社會的關注，多明尼克被判處20年監禁，而其他大多數被告的刑期從3年到15年不等。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad