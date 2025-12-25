英國男多次落藥致妻昏迷　聯同5男輪姦長達13年

一名英國男子菲臘楊格（Philip Young）遭控56項性犯罪，其中包括在2010年至2023年間多次對48歲的前妻（現已離婚）Joanne Young落藥意圖使其昏迷並與另外5名涉嫌男子輪姦。

受害人要求公開自己姓名

根據《CBS News》報道，菲臘楊格涉嫌在2010年至2023年間多次對妻子下藥，待其昏迷後強姦對方，另外還有5名男子涉案。值得關注的是，雖然英國法律會自動保護性犯罪受害者的身份，但受害者自願放棄了這項權利。相關機構在聲明中表示：「她要求在新聞稿中公開姓名，並正在接受專業人員和合作機構的輔導。」