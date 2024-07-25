英國男子勒死妻子扮喊報警　「智慧手錶」一數值成犯案鐵證

據外媒綜合報導，案發於2英國男子勒死妻子扮喊報警 「智慧手錶」一數值成犯案鐵證023年10月29日凌晨2點多，47歲的羅伯特（Robert Hammond）勒斃了46歲妻子希安（Sian Hammond），並扮成「悲傷的丈夫」，邊哭邊打電話給救護中心。

英國劍橋一名男子為了拿到保險金還債，竟狠心勒斃自己的妻子，還打電話給救護中心假哭，偽裝成意外死亡。沒想到男子很快就被發現是兇手，他手上的智慧手錶成為鐵證。

丈夫勒斃妻子後邊哭邊打電話給救護中心

據外媒綜合報導，案發於2023年10月29日凌晨2點多，47歲的羅伯特（Robert Hammond）勒斃了46歲妻子希安（Sian Hammond），並扮成「悲傷的丈夫」，邊哭邊打電話給救護中心。

他聲稱希安突然失去呼吸，臉朝下趴在床上。在報案紀錄中，羅伯特慌張呼喊妻子的名字，聲稱把她翻過身後，發現沒有呼吸，隨後慌張痛哭，並隨調度員的指示為她進行心肺復甦術。

接受警方調查時，羅伯特稱與妻子發生性行為後，便下樓躺在沙發上休息，妻子則在樓上睡覺，之後上樓才發現她已無呼吸。

但驗屍報告出爐，隨即戳破羅伯特的謊言，發現妻子是遭人勒斃，而且根本沒被施行CPR的跡象。