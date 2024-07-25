英國男子勒死妻子扮喊報警　「智慧手錶」一數值成犯案鐵證

英國劍橋一名男子為了拿到保險金還債，竟狠心勒斃自己的妻子，還打電話給救護中心假哭，偽裝成意外死亡。沒想到男子很快就被發現是兇手，他手上的智慧手錶成為鐵證。
丈夫勒斃妻子後邊哭邊打電話給救護中心
據外媒綜合報導，案發於2023年10月29日凌晨2點多，47歲的羅伯特（Robert Hammond）勒斃了46歲妻子希安（Sian Hammond），並扮成「悲傷的丈夫」，邊哭邊打電話給救護中心。
他聲稱希安突然失去呼吸，臉朝下趴在床上。在報案紀錄中，羅伯特慌張呼喊妻子的名字，聲稱把她翻過身後，發現沒有呼吸，隨後慌張痛哭，並隨調度員的指示為她進行心肺復甦術。
接受警方調查時，羅伯特稱與妻子發生性行為後，便下樓躺在沙發上休息，妻子則在樓上睡覺，之後上樓才發現她已無呼吸。
但驗屍報告出爐，隨即戳破羅伯特的謊言，發現妻子是遭人勒斃，而且根本沒被施行CPR的跡象。
羅伯特的智慧手環顯示心律異常
而羅伯特的智慧手環也出賣了他，數據顯示他在10月29日晚間11點56分到隔天凌晨12點19分間心律異常飆高，顯示正在參與持續的體力活動，與他聲稱自己「躺在沙發上看電視」並不相符。
警方調查後發現，羅伯特經營貸款仲介公司，事前積欠30萬英鎊（約港幣302萬元）債務。而就在妻子死後，他竟向債主告知「事情可能有所變化」，因為自己將取得45萬英鎊（約港幣453萬元）的保險金。
如今羅伯特被以謀殺罪起訴，儘管他拒絕認罪，仍在23日被判處無期徒刑，至少得被關24年才有機會獲得假釋。
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